الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيران: مقتل 3 نساء و4 أطفال فى ضربات باكستانية

الضربات العسكرية
الضربات العسكرية الباكستانية

قالت إيران إن 3 نساء و4 أطفال جمعيهم لا يحملون الجنسية الإيرانية قتلوا أثناء سلسلة من الضربات العسكرية الباكستانية ضد مخابئ تزعم أنها للإرهابيين في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وفقا لفضائية “الغد الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأعلنت الخارجية الباكستانية عن أن الضربات العسكرية التي تم تنفيذها في مقاطعة أو اثنين في إيران كانت دفاعا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية.

وفي وقت سابق، وجهت باكستان تحذيرا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد أن انتهكت طهران المجال الجوي الباكستاني، ما أسفر عن مقتل باكستانيين اثنين وإصابة آخرين، حسبما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أمس.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية عن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، قولها في بيان، إن باكستان تدين بشدة انتهاك إيران غير المبرر لمجالها الجوي، الذي أدى إلى مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات.

إيران الضربات العسكرية الباكستانية سيستان بلوشستان المخابرات الباكستانية باكستان

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