الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

القسام
القسام

أعلنت "كتائب القسام" عن قصفها مستوطنة "نتيفوت" الإسرائيلية برشقة صاروخية، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أصيب 3 إسرائيليين، الثلاثاء، إثر سقوط قذائف من قطاع غزة في منطقة أشكول بصحراء النقب الغربي جنوبي إسرائيل.

وقال راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أشكول"، مشيرًا إلى "إطلاق صافرات إنذار متتالية في مناطق واسعة وفي البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة تحسبًا لإطلاق صواريخ من القطاع".

إسرائيل مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية صحراء النقب الغربي منطقة أشكول

مواد متعلقة

تركيا تعلن تدمير 23 هدفًا بضربات جوية على مسلحين أكراد بشمال العراق وسوريا

الخارجية العراقية تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى فى بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج

صفارات الإنذار تدوى فى 16 مستوطنة بغلاف غزة والنقب الغربى

جيش الاحتلال: مقتل رائد وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب غزة

"القاهرة الإخبارية": إسقاط 3 طائرات مسيرة مسلحة فوق قاعدة أمريكية شمال العراق

جيش الاحتلال يلقى منشورات تطالب بإخلاء بلدة كفر كلا جنوبى لبنان

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال دمر 18 مقرًا تابعًا لنا فى غزة

"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

"النواب" يرفض تعديلات الحكومة على المادة المنظمة لاستطلاع رأى المفتى فى أحكام الإعدام

"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومى فؤاد.. لم يكن على جهاز التنفس الصناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين