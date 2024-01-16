الخارجية العراقية تستدعى القائم بالأعمال الإيرانى فى بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج

قالت الخارجية العراقية إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية العدوان الإيراني على أربيل، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية العراقية عن استنكارها الشديد وإدانتها العدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء القصف، من بينها دار سكن رجل الأعمال الكردي "پيشرو دزيي" وعائلته، مما أدى إلى استشهاده وإصابة أفراد عائلته.

وقالت إن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدوانًا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، وتؤكد أنها ستتحذ كل الإجراءات القانونية تجاهه، من بينها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.