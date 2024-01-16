الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال دمر 18 مقرًا تابعًا لنا فى غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 18 مقرًا تابعًا لها في قطاع غزة، وخرجت 14 مركبة إسعاف عن الخدمة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير.

فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه بلدة دير سامت غرب الخليل، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وذكرت مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة دير سامت، أصيب خلالها شاب برصاصة من النوع الحي في قدمه، وتم نقله إلى مركز دير سامت الصحي لتلقي العلاج.