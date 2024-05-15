الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائبة محافظ الوادى الجديد: 81 مليار جنيه حجم المشروعات الجديدة فى المحافظة

نائبة محافظ الوادي
نائبة محافظ الوادي الجديد

كشفت الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، أن حجم المشروعات بالمحافظة وصلت تكلفتها إلى 81 مليار جنيه، منها 40 مليارا للطرق، مؤكدة جهود الدولة المصرية في النهوض بكافة المشروعات وخاصة القطاع الصحي في الوادي الجديد، حيث نجحت مبادرة الكشف عن بعد بجميع مناحي المحافظة، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين بعد التواصل مع أكبر الاستشاريين في أكبر مستشفيات الجمهورية للكشف والعلاج دون قطع مسافات أو متاعب مشقة السفر، حيث تم تنفيذها في 20 مستشفى ووحدة صحية قروية.

وأضافت مجدي أن الدولة أنشات مستشفيات جديدة مع تطوير وتوسعة بعض المستشفيات وتطوير وإنشاء وحدات صحية قروية تخدم القرى البعيدة والنائية والمحرومة من القطاعات الصحية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كما بذلت الدولة الكثير من العطاء اللامحدود لمحافظة الوادي الجديد بداية من تطوير البنية التحتية وحتى وصول قطار حياة كريمة لمركز الفرافرة.

وأوضحت مجدي أن الدولة المصرية لا تالو جهدا لتطوير كافة محافظات الجمهورية وعلى رأسها الوادي الجديد، فقد كان للوادي الجديد الميزانية الأكبر على مستوى محافظات مصر والتي وصلت منذ عام 2014 إلى 81 مليار جنيه.

وهذه تعتبر ميزانية دولة بأكملها، مؤكدة أن القيادة السياسية لديها الكثير من التطوير لمستقبل أفضل.

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
نائبة محافظ الوادي الجديد حجم المشروعات بالمحافظة 81 مليار جنيه جهود الدولة المصرية المشروعات تطوير وانشاء وحدات صحية

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