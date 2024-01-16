العراق: القصف الإيرانى على أربيل عدوان على سيادتنا وإساءة لحسن الجوار

قالت الحكومة العراقية: إن القصف الإيراني على أربيل عدوان على سيادة العراق وإساءة لحسن الجوار وأمن المنطقة، وسنتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه الضربات الإيرانية ومنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين

وأسفرت الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل في الساعات الأخيرة، أمس الإثنين، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.