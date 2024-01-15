الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد الناشرين العرب يكشف تفاصيل الدورة الـ55 من معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

كشف محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن تفاصيل الدورة الـ55 من معرض القاهرة للكتاب بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وقال، خلال هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأقدم تاريخيًا، ويعد واحدًا من أكبر معارض الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الناشرين العرب للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهد مشاركة 1200 ناشر من 70 دولة في الدورة الـ55 للمعرض. 

وأكد أن فرنسا ستشارك في المعرض علاوة على النرويج كضيف شرف؛ للتعرف على ثقافتها وحضارتها، وفي نفس الوقت يتعارفون على الثقافة العربية من خلال تواجدهم في المعرض، لافتًا إلى أن فلسطين، ممثلة في وزارة الثقافة الفلسطينية، لها جناح خاص في صالة رقم 3 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، معلقًا أن القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات كل مواطن عربي، خاصة أن جميع الناشرين العرب نشروا كتبًا عن القضية.

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 ليستمر حتى الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من الخميس الموافق 25 يناير الجاري، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

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