البعثة الأممية: هناك حاجة كبيرة لإدخال المواد الطبية لعلاج الجرحى بغزة

علق الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على عقد محكمة العدل الدولية جلسات نظر الدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، لارتكابها إبادة جماعية في عدوانها على غزة، التي استمرت لمدة يومين متواصلين الخميس والجمعة الماضي.

وقال إن هناك حاجة كبيرة لإدخال المواد الطبية اللازمة لعلاج الجرحى في قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا ندعم الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في غزة.

دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تستند إلى جميع الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلته عبر تطبيق زوم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تستند إلى جميع الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل، مؤكدًا أننا نرفض ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن توقفها عن قصف المنشآت السكنية والمناطق التي ادعت أنها آمنة في غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 24100 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و60834 جريحًا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

فيما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في غزة ضحيتها 132 شهيدًا و252 جريحًا خلال 24 ساعة.