الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: نحتاج 4.2 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية لأوكرانيا في 2024

الأمم المتحدة،
الأمم المتحدة،

أعلنت الأمم المتحدة، أنها تحتاج 4.2 مليار دولار؛ لتوفير مساعدات إنسانية لـ أوكرانيا في 2024، وفقًا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية

كان الدكتور عماد أبوالرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، قد قال إن الجميع ينتظر للوصول لحل دبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية، ما عدا ذلك فالقصف مستمر بين الجانبين، مضيفًا روسيا تستخدم أكثر من 10 آلاف من الذخيرة يوميًا، فيما تستخدم أوكرانيا 2000، وهذا يدل على مدى سخونة الحرب.

وأشار "أبوالرُب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المساحات التي تحدثت عنها روسيا بأنها سيطرت عليها، عبارة عن مئات الأمطار، خاصة أن درجة الحرارة في المساحات التي أعلنتها روسيا بأنها أحكمت السيطرة عليها تصل إلى 20 تحت الصفر، وهذا يصعب عملية التوغل بسبب كثرة الثلوج.

أوكرانيا الامم المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية روسيا

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