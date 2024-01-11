الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس فريق المحامين الدوليين لجنوب إفريقيا: ما تقوم به إسرائيل يرقى لمستوى إبادة جماعية

جريدة الدستور

قال جون دوجارد، رئيس فريق المحامين الدوليين لجنوب أفريقيا، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدي إلى قتل المدنيين الأبرياء.

جنوب إفريقيا مصدومة من رد فعل إسرائيل على ما حدث في 7 أكتوبر

وتابع، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، أن جنوب إفريقيا مصدومة من رد فعل إسرائيل على ما حدث في 7 أكتوبر، حيث أن إسرائيل لا تميز بين المحاربين والمدنيين وما تقوم به يرقى لمستوى إبادة جماعية، لافتًا إلى تحول قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق ترتكب فيه جريمة إبادة جماعية منتهكة جميع اتفاقيات منع الإبادة الجماعية.

وأضاف، أن بريتوريا اتهمت إسرائيل في مجلس الأمن بالانخراط في أعمال إبادة جماعية بقطاع غزة، وحذرت إسرائيل أمام الجنائية الدولية من استمرار جرائمها في غزة إلا أنها رفضت كل الاتهامات، موضحًا أنه يجب على إسرائيل ان تكون على دراية بتصريحات المعلنة من جنوب أفريقيا.

جنوب أفريقيا إسرائيل قطاع غزة

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