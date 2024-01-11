جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية": إسرائيل حددت مناطق آمنة فى غزة لقصفها بقنابل فتاكة

قال ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل قصفها، واصفة ذلك بـ"الحملات العسكرية الأكثر شراسة".

وأضاف، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، أن إسرائيل تمارس التهجير القسري على نطاق واسع في غزة، بجانب ارتكاب عنف ممنهج وصريح وواضح بحق النساء والأطفال الفلسطينيين، وحرمان الجرحى في القطاع من الرعاية الصحية بشكل متعسف وغير مقبول.

وأوضح أن آلاف المدنيين قتلتهم إسرائيل خلال حملتها العسكرية بغزة، حيث استخدمت قنابل فتاكة لقتل المدنيين في مناطق قالت إنها "آمنة"، لافتًا إلى أن إسرائيل تعمدت تدمير حياة المدنيين في قطاع غزة، بجانب قتلهم من البحر والجو والأرض، بالإضافة إلى الحصار الكامل والشامل والتجويع من إسرائيل على الفلسطينيين.