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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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33 شهيدًا وعشرات المصابين جراء القصف الإسرائيلى على منازل غزة فجر اليوم

شهيد
شهيد

عرضت فضائية الغد الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بارتقاء 33 شهيدًا وعشرات المصابين جراء القصف الإسرائيلي على منازل في مدينة غزة فجر اليوم.

وشهدت عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، قصفًا مدفعيًا مكثفًا، بجانب قنابل دخانية على مناطق في خان يونس جنوبي غزة.

ولليوم الرابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المتواصل، إذ وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، علمًا بأن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

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