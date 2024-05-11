عاصفة شمسية تضرب الأرض.. هل تؤثر على الإنسان؟

في 25 مارس 2024، حذر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي الأمريكي (SWPC) من اقتراب عاصفة شمسية مغناطيسية قوية من الأرض، وتُصنف هذه العاصفة من فئة G4، وهى أشد فئة على مقياس التأثيرات الجيومغناطيسية.

ما هى العواصف الشمسية المغناطيسية؟

تحدث العواصف الشمسية المغناطيسية نتيجة انبعاثات هائلة من الطاقة من الشمس، تشمل الرياح الشمسية والتوهجات الشمسية، وعندما تصطدم هذه الانبعاثات بالمغناطيس الأرضي تحدث اضطرابات تؤثر على مختلف جوانب الحياة على كوكبنا.

تأثيرات العاصفة الشمسية

على صحة الإنسان: قد تؤثر العواصف الشمسية على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ما قد يتسبب في آلام في الصدر واضطرابات في ضربات القلب. كما قد تُسبب الأرق والصداع والدوار وآلام المفاصل.

على التكنولوجيا: قد تسبب العواصف الشمسية القوية انقطاعًا في الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية، وتشويشًا في أنظمة الملاحة الجوية والبحرية.

على البيئة: قد تسبب العواصف الشمسية شفقًا قطبيًا في مناطق غير معتادة، مثل أوروبا وآسيا.

طرق الحماية

لا توجد طريقة مؤكدة لمنع حدوث العواصف الشمسية، لكن يمكن اتخاذ بعض الخطوات للتخفيف من آثارها:

متابعة تحذيرات الطقس الفضائي: من المهم متابعة تحذيرات الطقس الفضائي من الجهات المختصة، مثل مركز التنبؤ بالطقس الفضائي الأمريكي (SWPC).

حماية الأنظمة الإلكترونية: يجب حماية الأنظمة الإلكترونية من خلال أجهزة حماية الصواعق وتثبيت برامج الحماية.

الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي: من المهم تخزين الطعام والمياه والأدوية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى وجود مصدر طاقة احتياطي.