تحذيرات حزبية من اجتياح رفح الفلسطينية: يعرقل المفاوضات ويسبب مجازر بشرية

حذر عدد من الأحزاب السياسية من أي محاولة الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدين أن هذا المخطط الخطير سيؤدي إلى وقوع مجازر بشرية .

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن اجتياح رفع سوف يعرقل المفاوضات التي تجريها الدولة المصرية بين كل الأطراف المعنية بالأمر لوقف إطلاق النار والحرب الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على أهل غزة في تداعيات السابع من أكتوبر الماضى وتبادل الأسرى بين الطرفين لتهدئة الوضع في فلسطين خاصة غزة.

وأضاف "مطر" أن الحديث عن اجتياح رفح الفلسطينية أمر غير إنساني، حيث أن مدينة رفح الفلسطينية مكتظة بالسكان والنازحين من قطاع غزة وأي محاولة لاجتياح بري سيؤدى إلى كارثة إنسانية بالفعل وهو ما يؤثر على أمن المنطقة بأكملها، وقد حذرت الدولة المصرية مرارا وتكرارا من توسيع بقعة الصراع في المنطقة بسبب ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب ضد أهلنا في فلسطين وتعدد المجازر اللاإنسانية التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضى.

وشدد النائب تيسير مطر على أن محاولات اجتياح رفخ سيؤدي إلي كارثة إنسانية كما أنه ستكون له انعكاسيات سلبية سوف تطول جميع دول المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسئولياته كامله ويتدخل في أسرع وقت لإنقاذ الموقف ووقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من جانب جرائم إسرائيل.

كما حذر النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، من خطورة تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخطط اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن هذا المخطط الخطير سيؤدي إلى وقوع مجازر بشرية لم يشهدها العالم من قبل خاصة أن هناك 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة للغاية داخل منطقة رفح الفلسطينية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتنفيذ وتحقيق هدفها في تهجير الفلسطينيين وهو ما حذرت منه القيادة السياسية المصرية، وعلى المجتمع الدولي وواشنطن ومختلف دول العالم أن يتحركوا بسرعة لإجبار جيش الاحتلال على عدم تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يزيد من حدة الصراع داخل الشرق الأوسط وستكون له عواقبه الوخيمة بالمنطقة ولا بد من اتخاذ موقف دولي حاسم تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

اجتياح رفح الفلسطينية

وأضاف الدكتور السعيد غنيم أن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح على الرغم من التحذيرات الواضحة والحاسمة من مصر والتحذيرات الدولية الموجهة إليها، يظهر عزم نتنياهو على المضي قدما في مخطط الإبادة للفلسطينيين بدعم وتأييد أمريكي.

واختتم غنيم تصريحاته، مطالبا المجتمع الدولي بصفة عامة ومن واشنطن بصفة خاصة، بسرعة التحرك لإجبار جيش الاحتلال على الوقف الفوري لإطلاق النار وعدم التفكير في اجتياح رفح الفلسطينية، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة الدوله الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.