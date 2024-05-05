الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تقّل جيبك.. أسعار الفسيخ والرنجة في مصر اليوم

الرنجة
الرنجة

يهتم عدد كبير من المواطنين خلال تلك الفترة بشراء الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة احتفالًا بعيد شم النسيم، الذي ارتبط فيه تناول ذلك النوع من الأسماك. 

اسعار الفسيخ والرنجة اليوم

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الفسيخ والرنجة اليوم، والتي تختلف حسب النوع والمنشأ والجودة، وتتراوح بشكل عام كما يلي:

اسعار الفسيخ اليوم

البوري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو.

المبرومة: من 180 إلى 250 جنيه للكيلو.

السبيط: من 120 إلى 180 جنيه للكيلو.

الملوحة: من 200 إلى 300 جنيه للكيلو.

اسعار الرنجة اليوم

السردين: من 150 إلى 200 جنيه للكيلو.

المملحة: من 120 إلى 150 جنيه للكيلو.

الفيليه: من 200 إلى 300 جنيه للكيلو.

تلك أسعار الفسيخ والرنجة اليوم  لمتوسط سعر الكيلو في السوق المصري، ومن الممكن أن تختلف من منطقة إلى آخرى ومن محل للآخر، غير أن تلك الأسعار من الممكن أن ترتفع بعض الشئ خلال الساعات المقبلة أو في الغد احتفالًا بعيد شم النسيم الذي تكثر فيه شراء الأسماك المملحة في مختلف محافظات الجمهورية. 

وينصح عدد من الأطباء أن يتم شراء الفسيح والرنجة خلال تلك الفترة من مصادر موثوق فيها للتأكد من جودتها، والبعد عن المصادر المجهولة التي تقوم ببيع الأسماك المملحة ربما بأسعار مخفضة لجذب الشاري إليها. 

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ماذا عن أصل الفسيخ والرنجة؟ 

 

أصل الفسيخ:

يعود تاريخ الفسيخ إلى مصر القديمة، حيث كان المصريون القدماء يملحون سمك البوري لحفظه من التلف، خاصة خلال موسم الفيضانات الذي وفر وفرة من الأسماك.

 

أصل الرنجة:

أما الرنجة، فهي سمك الرنجة المملح، ويعتقد أن أصلها يعود إلى بلاد الشام، حيث كانت تملح وتشحن إلى مصر.

 

انتشار الفسيخ والرنجة:

انتشر الفسيخ والرنجة في جميع أنحاء مصر مع مرور الوقت، وأصبحا من الأكلات المميزة على مائدة المصريين، خاصةً في عيد شم النسيم.

 

ماذا عن طريقة تحضير الفسيخ والرنجة؟

يتم تحضير الفسيخ عن طريق تنظيف سمك البوري وتملّحه، ثم تركه يتخمر لعدة أسابيع، أما الرنجة، فتملح وتجفف لعدة أشهر.

القيمة الغذائية

يعد الفسيخ والرنجة غنيّين بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات، لكن يجب تناولهما باعتدال نظرا لاحتوائهما على نسبة عالية من الملح.

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