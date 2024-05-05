أبرزها اللون والعينان والخياشيم.. نصائح من ذهب عند شراء الفسيخ والرنجة

يحتفل المصريون غدًا بعيد شم النسيم 2024 ، الذي يعتبر واحدًا من أهم المناسبات الشعبية في مصر، والذي يحرص فيه عدد كبير على تناول الفسيخ والرنجة خلاله.

ولكن مع ازدياد الطلب على هذه الأسماك، يزداد خطر شراء منتجات فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك.. لذا، يجب التركيز على تلك النصائح التي ستساعدك على شراء الفسيخ والرنجة المميزة والجيدة:

نصائح عند شراء الفسيخ

نوضح من خلال هذا التقرير ابرز نصائح عند شراء الفسيخ في شم النسيم 2024

الشكل: يجب أن تكون سمكة الفسيخ متماسكة، ذات قشور لامعة ومتماسكة، ولا تنتزع بسهولة عند الضغط عليها.

اللون: يجب أن يكون لون الفسيخ ذهبي يميل إلى الأصفرار، مع وجود خطوط سوداء على ظهره.

العينان: يجب أن تكون عينا الفسيخ بارزة لامعة، ولا تغطيها طبقة بيضاء.

الخياشيم: يجب أن تكون خياشيم الفسيخ حمراء أو وردية اللون، رطبة وخالية من أي رائحة كريهة.

البطن: يجب أن تكون بطن الفسيخ غير منتفخة، ولا تنبعث منها أي روائح كريهة.

التذوق: عند شراء الفسيخ بالكمية، يمكنك تذوق قطعة صغيرة للتأكد من مذاقها الجيد وخلوها من أي طعم غريب.

نصائح عند شراء الرنجة:

نوضح من خلال هذا التقرير ابرز نصائح عند شراء الرنجة في شم النسيم 2024

الشكل: يجب أن تكون سمكة الرنجة متماسكة، ذات جلد مشدود وخالٍ من أي تمزقات أو جروح.

اللون: يجب أن يكون لون الرنجة فضي يميل إلى الذهبي، مع وجود خطوط سوداء على ظهرها.

العينان: يجب أن تكون عينا الرنجة بارزة لامعة، ولا تغطيها طبقة بيضاء.

الخياشيم: يجب أن تكون خياشيم الرنجة حمراء أو وردية اللون، رطبة وخالية من أي رائحة كريهة.

البطن: يجب أن تكون بطن الرنجة غير منتفخة، ولا تنبعث منها أي روائح كريهة.

كما أن هناك عددًا من النصائح العامة التي يجب التركيز عليها عند شراء تلك الأسماك المملحة "الفسيخ والرنجة" والتي من بينها:

الشراء من مصدر موثوق: تأكد من شراء الفسيخ والرنجة من مصدر موثوق، مثل محل سمك مشهور أو مصنع مأكولات بحرية معتمد.

التأكد من تاريخ الصلاحية: تأكد من وجود تاريخ صلاحية على عبوة الفسيخ أو الرنجة، وأن يكون هذا التاريخ ساري المفعول.

التخزين السليم: احرص على تخزين الفسيخ والرنجة في الثلاجة على درجة حرارة 4 مئوية أو أقل.

التحضير قبل التناول: قبل تناول الفسيخ والرنجة، يجب غسلها جيدًا بالماء والخل، ثم نقعها في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل للتخلص من الملح الزائد.