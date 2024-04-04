الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

4 وصفات مُبتكرة لتحضير الرنجة فى عيد الفطر

الرنجة
الرنجة

الرنجة من أشهر الأطباق التي تقدم على مائدة عيد الفطر في مصر والعالم العربي، "الدستور" يقدم لكم بعض الطرق المتنوعة لتحضيرها:

الرنجة المخللة

  • المكونات:

1 كيلو رنجة

1 كوب خل

1 كوب ماء

1/2 كوب زيت

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح

3 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح

10 حبات فلفل أسود.

طريقة التحضير

  1. تنظيف الرنجة ونزع الشوك والجلد.
  2. خلط جميع المكونات في وعاء كبير.
  3. وضع الرنجة في الخليط والتأكد من تغطيتها بالكامل.
  4. تغطية الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل.

 الرنجة المشوية

المكونات:

1 كيلو رنجة

1/2 كوب زيت

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح

3 فصوص ثوم، مقطعة إلى شرائح

10 حبات فلفل أسود.

طريقة التحضير

  1. تنظيف الرنجة ونزع الشوك والجلد.
  2. خلط جميع المكونات في وعاء كبير.
  3. وضع الرنجة في الخليط والتأكد من تغطيتها بالكامل.
  4. تغطية الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل.
  5. إخراج الرنجة من الثلاجة وتسخين الفرن على 200 درجة مئوية.
  6. وضع الرنجة في صينية فرن ودهنها بزيت الزيتون.
  7. شوي الرنجة في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

 فطيرة الرنجة

  • المكونات:

1 علبة عجينة جاهزة

1 كيلو رنجة، مُخللة أو مشوية

1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح

3 فصوص ثوم، مقطعة إلى شرائح

1/2 كوب زيت

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1 بيضة، مخفوقة.

طريقة التحضير

  1. فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
  2. تقطيع العجينة إلى دوائر أو مربعات.
  3. وضع خليط الرنجة والبصل والثوم في منتصف كل دائرة أو مربع.
  4. طي العجينة على الحشوة وإغلاقها بإحكام.
  5. دهن الفطائر بالبيض المخفوق.
  6. وضع الفطائر في صينية فرن مدهونة بالزيت.
  7. خبز الفطائر في الفرن على 180 درجة مئوية لمدة 20- 25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

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سلطة الرنجة

المكونات:

500 جرام رنجة مُخللة أو مشوية

2 حبة بطاطس، مسلوقة ومقطعة إلى مكعبات

2 حبة طماطم، مقطعة إلى مكعبات

1 خيارة، مقطعة إلى مكعبات

1 بصلة صغيرة، مقطعة إلى شرائح

1/2 كوب زيت زيتون

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 كوب بقدونس، مفروم

1/4 كوب شبت، مفروم

طريقة التحضير

  1. تنظيف الرنجة ونزع الشوك والجلد، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة.
  2. خلط جميع المكونات في وعاء كبير.
  3. تذوق السلطة وتعديل التوابل حسب الحاجة.
  4. تغطية الوعاء ووضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل التقديم.
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