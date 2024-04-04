4 وصفات مُبتكرة لتحضير الرنجة فى عيد الفطر
الرنجة من أشهر الأطباق التي تقدم على مائدة عيد الفطر في مصر والعالم العربي، "الدستور" يقدم لكم بعض الطرق المتنوعة لتحضيرها:
الرنجة المخللة
- المكونات:
1 كيلو رنجة
1 كوب خل
1 كوب ماء
1/2 كوب زيت
1/4 كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح
3 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح
10 حبات فلفل أسود.
طريقة التحضير
- تنظيف الرنجة ونزع الشوك والجلد.
- خلط جميع المكونات في وعاء كبير.
- وضع الرنجة في الخليط والتأكد من تغطيتها بالكامل.
- تغطية الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل.
الرنجة المشوية
المكونات:
1 كيلو رنجة
1/2 كوب زيت
1/4 كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح
3 فصوص ثوم، مقطعة إلى شرائح
10 حبات فلفل أسود.
طريقة التحضير
- تنظيف الرنجة ونزع الشوك والجلد.
- خلط جميع المكونات في وعاء كبير.
- وضع الرنجة في الخليط والتأكد من تغطيتها بالكامل.
- تغطية الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل.
- إخراج الرنجة من الثلاجة وتسخين الفرن على 200 درجة مئوية.
- وضع الرنجة في صينية فرن ودهنها بزيت الزيتون.
- شوي الرنجة في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
فطيرة الرنجة
- المكونات:
1 علبة عجينة جاهزة
1 كيلو رنجة، مُخللة أو مشوية
1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح
3 فصوص ثوم، مقطعة إلى شرائح
1/2 كوب زيت
1/4 كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1 بيضة، مخفوقة.
طريقة التحضير
- فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
- تقطيع العجينة إلى دوائر أو مربعات.
- وضع خليط الرنجة والبصل والثوم في منتصف كل دائرة أو مربع.
- طي العجينة على الحشوة وإغلاقها بإحكام.
- دهن الفطائر بالبيض المخفوق.
- وضع الفطائر في صينية فرن مدهونة بالزيت.
- خبز الفطائر في الفرن على 180 درجة مئوية لمدة 20- 25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
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سلطة الرنجة
المكونات:
500 جرام رنجة مُخللة أو مشوية
2 حبة بطاطس، مسلوقة ومقطعة إلى مكعبات
2 حبة طماطم، مقطعة إلى مكعبات
1 خيارة، مقطعة إلى مكعبات
1 بصلة صغيرة، مقطعة إلى شرائح
1/2 كوب زيت زيتون
1/4 كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/4 كوب بقدونس، مفروم
1/4 كوب شبت، مفروم
طريقة التحضير
- تنظيف الرنجة ونزع الشوك والجلد، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة.
- خلط جميع المكونات في وعاء كبير.
- تذوق السلطة وتعديل التوابل حسب الحاجة.
- تغطية الوعاء ووضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل التقديم.