الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

الحناء بديل طبيعى لتكثيف الشعر.. اعرف فوائدها

الحناء
الحناء

الحناء من أقدم المواد الطبيعية المستخدمة في تلوين الشعر والعناية به، وفضلًا عن خصائصها التجميلية، تعرف الحناء بفوائدها الجمة لصحة الشعر، خاصة في تكثيفه وتعزيز نموه.

فوائد الحناء لتكثيف الشعر

تغذي فروة الرأس: تحتوي الحناء على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات، ما يساعد في تنظيف فروة الرأس من القشرة والزيوت الزائدة، ويحفز الدورة الدموية، ويعزز صحة بصيلات الشعر.

تقوي الشعر: تغلف الحناء كل شعرة بطبقة رقيقة تحافظ على رطوبتها وتقلل من تقصفها، ما يساعد في زيادة كثافة الشعر ومنع تساقطه.

تحافظ على لون الشعر: تضفي الحناء لونًا طبيعيًا جميلًا على الشعر، وتُغطي الشيب بشكل فعال، ما يُغني عن استخدام الصبغات الكيميائية الضارة.

وصفات الحناء لتكثيف الشعر

وصفة الحناء مع البيض:

المكونات:

  • 2 ملعقة كبيرة من الحناء
  • بيضة
  • 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
  • 2 ملعقة كبيرة من الزبادي
  • ماء دافئ

الطريقة:

  1. تُخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون عجينة ناعمة.
  2. تُفرد العجينة على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
  3. تُترك العجينة على الشعر لمدة ساعتين.
  4. يُغسل الشعر بالماء والشامبو.

وصفة الحناء مع زيت جوز الهند

المكونات:

  • 2 ملعقة كبيرة من الحناء
  • 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
  • ماء دافئ

الطريقة:

  1. تُخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون عجينة ناعمة.
  2. تُفرد العجينة على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
  3. تُترك العجينة على الشعر لمدة ساعة.
  4. يُغسل الشعر بالماء والشامبو.

نصائح عند استخدام الحناء لتكثيف الشعر

اختيار نوع الحناء المناسب: ينصح باختيار الحناء الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية.

اختبار الحناء قبل الاستخدام: ينصح بتطبيق كمية صغيرة من الحناء على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

تجنب استخدام الحناء على الشعر المصبوغ كيميائيًا: قد تتفاعل الحناء مع المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة وتسبب تغيرًا في لون الشعر.

العناية بالشعر بعد استخدام الحناء: ينصح باستخدام بلسم للشعر بعد غسله للحفاظ على رطوبته.

فوائد الحناء فوائد الحناء لتكثيف الشعر الحناء الحنة استخدامات الحنه لون الشعر تكثيف الشعر زيت جوز الهند العيد عيد الفطر صحة الشعر

مواد متعلقة

تايلور سويفت تنضم إلى نادى أصحاب المليارات

موعد أذان المغرب يوم 24 رمضان 2024.. والأدعية المستحبة عند سماعه

استقالة حكومة مدبولي.. ماذا يقول فيها الدستور؟

اعرف حالة الطقس في العيد الصغير 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار اليوم 24 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يتوقع زلزال تايوان قبل وقوعه بثلاثة أيام

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي ورسائل التهنئة بمناسبة قدوم العيد

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

إحالة أوراق "طبال" للمفتى بتهمة خطف جارته والتعدى عليها فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى