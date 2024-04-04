الحناء بديل طبيعى لتكثيف الشعر.. اعرف فوائدها

الحناء من أقدم المواد الطبيعية المستخدمة في تلوين الشعر والعناية به، وفضلًا عن خصائصها التجميلية، تعرف الحناء بفوائدها الجمة لصحة الشعر، خاصة في تكثيفه وتعزيز نموه.

فوائد الحناء لتكثيف الشعر

تغذي فروة الرأس: تحتوي الحناء على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات، ما يساعد في تنظيف فروة الرأس من القشرة والزيوت الزائدة، ويحفز الدورة الدموية، ويعزز صحة بصيلات الشعر.

تقوي الشعر: تغلف الحناء كل شعرة بطبقة رقيقة تحافظ على رطوبتها وتقلل من تقصفها، ما يساعد في زيادة كثافة الشعر ومنع تساقطه.

تحافظ على لون الشعر: تضفي الحناء لونًا طبيعيًا جميلًا على الشعر، وتُغطي الشيب بشكل فعال، ما يُغني عن استخدام الصبغات الكيميائية الضارة.

وصفات الحناء لتكثيف الشعر

وصفة الحناء مع البيض:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الحناء

بيضة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

ماء دافئ

الطريقة:

تُخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون عجينة ناعمة. تُفرد العجينة على الشعر من الجذور إلى الأطراف. تُترك العجينة على الشعر لمدة ساعتين. يُغسل الشعر بالماء والشامبو.

وصفة الحناء مع زيت جوز الهند

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الحناء

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ماء دافئ

الطريقة:

تُخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون عجينة ناعمة. تُفرد العجينة على الشعر من الجذور إلى الأطراف. تُترك العجينة على الشعر لمدة ساعة. يُغسل الشعر بالماء والشامبو.

نصائح عند استخدام الحناء لتكثيف الشعر

اختيار نوع الحناء المناسب: ينصح باختيار الحناء الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية.

اختبار الحناء قبل الاستخدام: ينصح بتطبيق كمية صغيرة من الحناء على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.

تجنب استخدام الحناء على الشعر المصبوغ كيميائيًا: قد تتفاعل الحناء مع المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة وتسبب تغيرًا في لون الشعر.

العناية بالشعر بعد استخدام الحناء: ينصح باستخدام بلسم للشعر بعد غسله للحفاظ على رطوبته.