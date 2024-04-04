الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

تايلور سويفت تنضم إلى نادى أصحاب المليارات

تايلور سويفت
تايلور سويفت

أصبحت المغنية الأمريكية تايلور سويفت مليارديرة، وفقًا لأحدث تصنيف لثروات مشاهير العالم نشرته مجلة فوربس في 2 أبريل 2024.

وبلغت ثروة سويفت 1.1 مليار دولار، ما يجعلها أول فنان يتجاوز عتبة المليار دولار بفضل الموسيقى.

حققت سويفت هذه القفزة الهائلة في ثروتها بعد عام استثنائي في 2023.

وتستعد سويفت لإصدار ألبومها الـ11، بعنوان  The Tortured Poets Department، ومجالها الموسيقي بخلاف زملائها في الوسط الذين جمعوا ثرواتهم في الغالب من مشاريع أخرى.

وحققت سويفت نجاحًا باهرًا في جولتها الغنائية Eras Tour، ووفقًا لفوربس فإن هناك 2781 مليارديرًا في عام 2024، بزيادة 141 عن العام الماضي، كما أصبحت النخبة العالمية أكثر ثراء من أي وقت مضى، حيث تبلغ ثرواتها الجماعية نحو 14.2 تريليون دولار.

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أهم النقاط التي ساهمت في وصول سويفت إلى لقب "مليارديرة"

جولة إيراس العالمية: حققت الجولة الضخمة، التي استمرت 152 يومًا، أرباحًا هائلة بلغت 923 مليون دولار.

بيع حقوق ألبوماتها القديمة: باعت سويفت حقوق ألبوماتها الستة الأولى لشركة "Ithaca Holdings" مقابل 300 مليون دولار.

العلامة التجارية القوية: تمتلك سويفت علامة تجارية قوية تُقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

العقارات: تمتلك سويفت عقارات بقيمة 125 مليون دولار، بما في ذلك 6 منازل وطائرة خاصة.

تايلور سويفت استطاعت تحقيق إنجازًا غير مسبوق في حفل جوائز غرامي 2024  الذي جعلها أول نجمة تحصد جائزة ألبوم العام للمرة الرابعة في مشوارها الفني عن ألبومها Midnights.

فوربس جولة إيراس Ithaca Holdings midnights تايلور سويفت

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