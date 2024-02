على رأسهم تايلور سويفت.. تفاصيل نتائج جوائز جرامي في نسختها الـ66

فازت مايلي سايرس لأول مرة في تاريخها بجائزة “تسجيل العام”، وذلك ضمن جوائز “جرامي” في نسختها الـ66 التي جرت أمس، حيث تعتبر واحدة من أهم الجوائز الموسيقية عبر العالم.

تفاصيل جوائز جرامي 2024

ومن بين أبرز الفئات التي فازت في الدورة الـ66 من الجرامي، جائزة "تسجيل العام" لمايلي سايرس عن أغنية “ flowers”، كما حصلت سايرس أيضا على الجائزة الثانية عن ”افضل عرض بوب فردي".

مايلي سايرس



فيما ذهبت جائزة “ألبوم العام”، إلى تايلور سويفت عن البوم " midnights “، وحققت تايلور بهذه الجائزة تاريخ جديد باسمها، حيث اصبحت الفنانة الاولى والوحيدة التي تفوز بهذه الفئة أربع مرات.

كذلك ذهبت جائزة “أغنية العام” إلى بيلي ايليش عن أغنية “ what was I made for “، كما حصدت فيكتوريا مونيت على جائزة ”افضل فنان جديد".

تايلور سويفت

وشهدت الدورة الـ66 حصول فيبي بريدجرزعلى ثلاثة من الجوائز مع فريقها" بوي جينز"، كما حصلت على جائزة فردية أخرى.

ووفقًا لشبكة “CBS” الأمريكية، بلغ عدد المشاهدين للحفل في عام 2024 نحو حوالي 17 مليون شخص، وهو اعلى من العام الماضي بنسبة 34%.

فيما مثلت سيلين ديون مفاجأة حفل الجرامي في دورته الـ 66، حيث ظهرت في الحفل لأول مرة بعد اعلنها عن مرضها "متلازمة الشخص المتيبس" في عام 2022 عبر حسابها الشخصي على الانستجرام قائلة "كنت اعاني من مشاكل صحية لوقت طويل وكان من الصعب مواجهة هذه التحديات والتحدث عما مررت به، فمؤخرًا تم تشخيصي بمتلازمة عصبية نادرة للغاية وهي" متلازمة الشخص المتيبس" التي تصيب حوالي واحد من مليون شخص، مع الاسف هذه المتلازمة تؤثر على جوانب مختلفة من حياتي".

وتابعت سيلين ديون "أجد صعوبة في الحركة، كما انها تؤثر على احبالي الصوتية، الامر الذي يجعل من الصعب الغناء بالطريقة التي اعتدت عليها، كل ما اعلمه ان الغناء هو الشئ الوحيد الذي قمت بفعله طوال حياتي، واكثر ما احببت فعله. اشتاق لكم للغاية واشتاق للغناء والاداء على المسرح، ولكن صحتي لا تسمح لي بفعل ذلك حاليًا".



وقامت "ديون" بتسليم جائزة البوم العام الي"تايلور سويفت"، وفي اثناء خطاب الفوز اعلنت "تايلور" عن البومها الجديد الملقب بـ"the tortured poets department” المقرر طرحه في 19 ابريل المقبل قائلة" انها جائزتي الثالثة عشر وهو رقم حظي لا اعلم اذ كنت قلت ذلك سابقًا، واريد ان اشكر المعجبين من خلال اعلاني عن سر احتفظت به لعامين متتاليين، وهو البومي الجديد الذي سيصدر في الـ 19 من ابريل".

وفي أثناء خطاب الفوز بجائزة " DR.dre" التي تمنحها الاكاديمية في الحفل سنويًا، انتقد "جاي زي" الجرامي بعدم منح جائزة "البوم العام" لزوجته "بيونسيه" قائلًا: "هي الشخص الاكثر فوزًا بجائزة الجرامي على الاطلاق، ولم تفز بجائزة "البوم العام" لمرة واحدة، حتى وفقًا لمعاييرك الخاصة، هذا غير منطقي، فكر في ذلك، بعضا منكم قد يعود الي المنزل مع الشعور بأنه تمت سرقته، والبعض قد يتم سرقته بالفعل، وبعضًا منكم لا ينتمي الي هذه الفئة".

جاي زي

ما هي جوائز الجرامي؟

وتعد جائزة الجرامي واحدة من أهم الجوائز الموسيقية بجانب جوائز البيلبورد وجوائز الموسيقى الأمريكية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، تمنحها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، وقد أنشأت عام 1959، فيما يقام الحفل في شهر فبراير من كل عام، وهو يعادل في أهميته جوائز الأوسكار للأفلام، والايمي للمسلسلات.

رغم عدد الفئات الكبير للمرشحين في الجرامي والذي وصل عدده الي 94 فئة هذا العام مما يجعله ثاني اكبر عدد فئات منذ عام 2010 الذي كان عدده وقتها 109، الا ان الجرامي تملك اربع فئات رئيسية ومهمة يتم الاعلان عنها في اثناء الحفل وهم البوم العام، تسجيل العام، أغنية العام وجائزة افضل فنان جديد.

والجدير بالذكر انه لم يفز بهذه الفئات الاربعة الا ثلاثة مرشحين فقط وهم كريستوفر كروس- اول من فاز بالفئات الاربعة في نفس العام، عام 1981، وفي عام 2020 فازت بيلي ايليش بهم في عامها الـ 18، مما يجعلها اصغر فائزة تفوز بالجوائز الاربعة في نفس العام والوحيدة الي جانب كريستوفر كروس، كذلك اديل فازت بأفضل فنان جديد، عام 2009، وفازت بالفئات الثلاثة الاخرى عام 2012 و2017.