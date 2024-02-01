مشاهير في فخ ألاعبيب "الديب فيك".. وخبير أمن معلومات:" الذكاء الاصطناعي في مرحلته المحدودة"

جدل واسع أثارته صورًا إباحية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “إكس”، منسوبة لمطربة البوب العالمية "تايلور سويفت" بتقنية “الديب فيك” الخاصة بـالذكاء الاصطناعي، حيث شاهد الصور ما يزيد عن 47 مليون شخص، وتصدرت مؤشرات البحث لـ 17 ساعة متواصلة وفق وسائل إعلام أمريكية.

"الدستور يرصد في السطور التالية أهم مشاهير العالم ممن سقطوا في فخ ألاعيب الذكاء الاصطناعي..

المخرج الأمريكي"توم هانكس"

نشر “هانكس” عبر حسابه على “إنستجرام”، مقطع فيديو معدل بتقنية “الديب فيك”، يظهر فيه مروجًا لكيانات متعلقة بطب الأسنان.

وعلق "هانكس": " هناك فيديو منتشر يروج لبعض خطط طب الاسنان معدلًا بالذكاء الاصطناعي، ليس لي أي علاقة به".

الإذاعية الأمريكية "غايل كينج"

وأشارت “كينج” عبر حسابها على “إنستجرام”، إلى أن هناك مقطع فيديو مزيف معدل بالذكاء الاصطناعي.

وعلقت: " يستمر الناس بإرسال هذا الفيديو لي ويسألونني عن هذا المنتج ولا علاقة لي بهذه الشركة، لقد نشرت هذا الفيديو للترويج لبرنامجي الاذاعي في 31 اغسطس وتلاعبوا بصوتي ليبدو الأمر وكأنني أروج لهذا المنتج، لم اسمع قط بهذا المنتج ولا استخدمه. من فضلك لا تنخدع بمثل هذه مقاطع الفيديو"

اليوتيوبر " جيمس ستيفن دونالدسون" المعروف بـ"مستر بيست"

ونشر “مستر بيست” على صفحته الرسمية على موقع اكس "تويتر سابقًا" يعبر عن استيائه من انتشار مقطع فيديو معدل.

وعلق: "الكثير من الناس تحصل على هذا الاعلان الزائف المعدل بتقنية الديب فيك. هل منصات التواصل الاجتماعي مستعدة للتعامل مع ظهور مثل هذه التقنيات؟ هذه مشكلة خطيرة.

خبير أمن المعلومات:

كريم جلال، خبير أمن معلومات، قال إن “الديب فيك” إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالتعديل على مقاطع الفيديو والصور، بإضافة أشياء لم تكن موجودة وليست أصلية.

وتابع “جلال” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": ممكن أنشر فيديو للرئيس"بوتين" يعلن تصريحًا من الممكن ان يتسبب في حرب عالمية، مُشيرًا إلى أنه يمكن استنساخ بصمة الصوت لمدة 30 ثانية وكتابة سكريبت يتحول الي ترجمة صوتية بالصوت المسروق.

وأكد خبير أمن المعلومات أن الأمر يتوقف على أهداف الأشخاص من استخدام للذكاء الاصطناعي، فهناك مجالات يمكنها الاستعانة به للتطوير مثل الطب، فعلى سبيل المثال تستعين به بريطانيا في العمليات الجراحية؛ الامر الذي يقلل من نسبة الخطأ البشري.

وواصل: "ما زالنا في مرحلة الذكاء الاصطناعي المحدود.. ولم نصل الي مرحلة تمكين الآلة من اتخاذ القرارات بمفردها دون تدخل بشري".

وفيما يخص طرق الكشف عن الصور المزيفة من غيرها اشار إلى أنه يوجد العديد من البرامج والمواقع المفعلة التي تُمكن من الكشف عن الصورة المعدلة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا انها ليست دقيقة بنسبة 100%، وان يوجد العديد من الصور مضادة للتحقق؛ لذا يمكن التحقق فقط بنسبة 100% عندما يكون الامر مباشر.