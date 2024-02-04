جوائز جرامي 2024: أفضل إطلالات السجادة الحمراء لعام 2023

تعتبر جوائز جرامي إحدى الجوائز الكبرى في مجال الترفيه والموسيقى، وكانت تعرف سابقًا باسم جوائز الجراموفون.

وسيُقام حفل توزيع جوائز الجرامي السنوي السادس والستين اليوم 4 فبراير، حيث سيتم استضافته بواسطة تريفور نوح، في Crypto.com Arena في لوس أنجلوس، وسيتم تكريم أفضل التسجيلات والمقطوعات الموسيقية والفنانين في الفترة من ديسمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، وتم الإعلان عن الترشيحات لجوائز الجرامي لهذا العام في 10 نوفمبر 2023.

وتشتهر جوائز الجرامي أيضًا بمظهر السجادة الحمراء المذهل لقائمة النجوم في هذه الصناعة، حيث يرتدي الفنانون أفضل ما لديهم ويظهرون بأحدث صيحات الموضة على السجادة الحمراء لجوائز الجرامي كل عام. وبينما نستعد لمشاهدة حفل توزيع جوائز الجرامي السنوي السادس والستين، إليكم نظرة إلى حفل توزيع جوائز العام الماضي وأفضل إطلالات السجادة الحمراء.

تايلور سويفت: بدت المغنية مذهلة في بلوزة قصيرة وتنورة من روبرتو كافالي باللون الأزرق الداكن مع تفاصيل من الترتر. عارضت تايلور بطنها، وظهرت في الجزء العلوي القصير بأكمام كاملة وياقة سلحفاة. وتتوالى التنورة الطويلة المطابقة على الأرض بتفاصيل واسعة مع تأثير Bodycon.

هاري ستايلز : قدم هاري بيان أزياء في العام الماضي عندما كان يرتدي بذلة متعددة الألوان مطرزة بالترتر. كانت البدلة ملائمة لجذعه الموشوم ومتتالية بتفاصيل مربعة. في الخواتم المميزة، وطلاء الأظافر الأبيض والأحذية البيضاء، قام بإضافة الإكسسوارات إلى مظهره.

Cardi B : لعبت Cardi B دور الإلهام لمصمم الأزياء Gaurav Gupta حيث اختارت ثوبًا أزرق مذهلًا مع تفاصيل صد زرقاء مصممة على شكل غطاء للرأس وتأثير مثير للأكمام. تميز الثوب بخط العنق العميق وتفاصيل الحجاب الحاجز مع مسار كاسح للأرضية.

كاميلا كابيلو : أثبتت كاميلا أن القليل هو الأكثر عندما ارتدت حمالة صدر بيضاء شبكية مع تنورة طويلة سوداء مع فتحة عالية في الفخذ.

باريس هيلتون : حافظت باريس على مظهرها الأنيق والأنيق في ثوب طويل مزين بالترتر الفضي مع فتحة رقبة دراماتيكية. وفي حذاء أسود مزين بالترتر، أضافت إكسسوارات إلى إطلالتها.