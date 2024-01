جرامي 2024.. أبرز الترشيحات وتفاصيل حفل توزيع الجوائز الموسيقية

كشفت إدارة حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية عن أسماء النجوم الذين سيقدمون عروض حية خلال الحفل الذي سيقام في 4 فبراير المقبل في Crypto.com Arena في لوس أنجلوس، وسيتم بثه على الهواء مباشرة في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات مباشرة على قناة CBS وParamount+.

والأسماء التي تم الكشف عنها حتى الساعة هي بيلي إيليش، وترافيس سكوت، ودوا ليبا، وبورنا بوي، إضافة إلى أوليفيا رودريغو، ولوك كومبز.

بالنسبة لمضيفي الحفل، فسيقدمه الإعلامي الشهير تريفور نواه للمرة الرابعة على التوالي.

وأعلن رئيس الأكاديمية المنظمة هارفى ماسون جونيور، عن القائمة الكاملة لترشيحات جرامى لعام 2024، والتى تتصدرها المطربة ومؤلفة الاغانى سزا SZA بـ 9 ترشيحات، وكانت المفاجأة الكبرى فى الترشيحات هى فيكتوريا مونيه، والتى نالت سبعة ترشيحات مثل فيبى بريدجرز، وسيربان جينيا.

وإليكم قائمة الترشيحات لجوائز جرامي 2024

1- جائزة تسجيل العام

Worship: جون باتيست

Not Strong Enough: بويغينيوس

Flowers: مايلي سايرس

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

On My Mama: فيكتوريا مونيت

Vampire: أوليفيا رودريغو

Anti-Hero: تايلور سويفت

Kill Bill: إس زد إيه (SZA)

2- ألبوم العام

World Music Radio: جون باتيست

The Record: بويغينيوس

Endless Summer Vacation: مايلي سايرس

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd: لانا ديل ري

The Age of Pleasure: جانيل موناي

Guts: أوليفيا رودريغو

Midnights: تايلور سويفت

SOS: إس زد إيه (SZA)

3- أغنية العام:

A&W: جاك أنتونوف، لانا ديل ري، وسام ديو

Anti-Hero: جاك أنتونوف، وتايلور سويفت

Butterfly: جون باتيست، ودان ويلسون

Dance the Night: كارولين أيلين، دوا ليبا، مارك رونسون، وآندرو وايت

Flowers: مايلي سايرس، غريغوري ألداي هاين، ومايكل بولاك

Kill Bill: روب بيسيل، كارتر لانغ، وسولانا روي

Vampire: دانييل نيغرو، وأوليفيا رودريغو

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

4- أفضل فنان جديد

غريسي أبرامز

فريد أغين

آيس سبايس

جيلي رول

كوكو جونز

نواه كاهان

فيكتوريا مونيت

ذا وور آند تريتي

5- منتج العام غير كيلاسيكي

جاك أنتونوف

ديرنست "ديميل" إميل الثاني

هيت- بوي

ميترو بومين

دانييل نيغرو

6- كاتب أغاني العام، غير كلاسيكي:

إدغار باريرا

جيسي جو ديلون

شاين مكأنالي

ثيرون توماس

جاستن ترانتر

7- أفضل أداء منفرد للبوب:

Flowers: مايلي سايرس

Paint the Town Red: دوجا كات

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

Vampire: أوليفيا رودريغو

Anti-Hero: تايلور سويفت

8- أفضل أداء لثنائي/ مجموعة بوب:

Thousand Miles: مايلي سايرس مع براندي كارلايل

Candy Necklace: لانا ديل ري مع جون باتيست

Never Felt So Alone: لابرينث مع بيلي إيليش

Karma: تايلور سويفت مع آيس سبايس

Ghost in the Machine: إس زد إيه مع فويب بريدغر

9- أفضل ألبوم بوب:

Chemistry: كيلي كلاركسون

Endless Summer Vacation: مايلي سايرس

Guts: أوليفيا رودريغو

Subtract: إد شيران

Midnights: تايلور سويفت

10- أفضل تسجيل بوب/ رقص:

Baby Don't Hurt Me: ديفيد غيتا، آن-ماري، وكوي ليراي

Miracle: كالفن هاريس مع إيلي غولدينغ

Padam Padam: كايلي مينوغ

One in a Million: بيبي ريكسا وديفيد غيتا

Rush: تروي سيفان

11- أفضل ألبوم لموسيقى الرقص/ الإلكتروني:

Playing Robots Into Heaven: جيمس بليك

For That Beautiful Feeling: ذا كيميكال براذرز

Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022): فريد أغين.

Kx5: كيكس5

Quest for Fire: سكريلكس

12- أفضل أداء روك:

Sculptures of Anything Goes: آركتيك مونكيز

More Than a Love Song: بلاك بوماس

Not Strong Enough: بويغينيوس

Rescued: فو فايترز

Lux Æterna: ميتاليكا

13- أفضل أداء ميتال:

Bad Man: ديستيربد

Phantom of the Opera: غوست

72 Seasons: ميتاليكا

Hive Mind: سليبنوت

Jaded: سبيريتبوكس

14- أفضل أغنية روك:

Angry: ميك غاغر، كيث ريتشاردز،وآندرو وات

Ballad of a Homeschooled Girl: دانيال نيغرو، وأوليفيا رودريغو

Emotion Sickness: دين فرتيتا، جوشوا هوم، مايكل شومان، جون ثيودور، وتروي فان ليوين

Not Strong Enough: جوليان بيكر، فيبي بريدغرز، ولوسي داكوس

Rescued: ديف غروهل، رامي جافي، نيت مندل، كريس شيفليت، وبات سمير

15- أفضل ألبوم روك:

But Here We Are: فو فايترز

Starcatcher: غريتا فان فليت

72 Seasons: ميتاليكا

This Is Why: بارامور

In Times New Roman: كوينز أوف ذا ستون إيدج