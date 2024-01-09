أبرز 45 إطلالة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

بعد سلسلة من السجادات الحمراء الهادئة أو المؤجلة من العام الماضي خلال إضرابات الممثلين والكتاب التي استمرت لعدة أشهر، أتاحت جوائز جولدن جلوب مساء أمس الإثنين للنجوم فرصة الظهور مرة أخرى في أضواء الموضة.

يعد الحفل بمثابة مقدمة لجوائز الأوسكار، حيث يبحث النقاد عن الأفلام التي سيتم ترشيحها للجوائز خلال هذا الموسم ولكن هذا العام، كان مراقبو الموضة أيضًا يبحثون عن الاتجاهات التي قد تحدد عام 2024.

مع ترشيح فيلم "Barbie" لجوائز جولدن جلوب أكثر من أي فيلم آخر هذا العام، لم يكن من المفاجئ أن تصل نجمته مارجوت روبي باللون الوردي وهو فستان من دار أرماني العالمية على غرار فستان ارتدته دمية "Superstar Barbie" التي تم إصدارها في عام 1977.

ابتكرت من فستان فالنتينو القرمزي من فلورنس بوغ إلى فستان صوفي كوتور الضخم من هايدي كلوم مع فتحة في الساق، كان اللون الأحمر هو الذي سيطر على مدخل فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس.

وشاركت في هذا الحدث أيضًا سيلينا غوميز وكانت ترتدي فستان من أرماني بريفيه الحريري وراشيل بروسناهان وكانت ترتدي فستان من سيرجيو هدسون وجوليان مور وكانت ترتدي فستان من مجموعة بوتيغا فينيتا المخصصة لعام 2024.

كشفت تنورة كيت بيكنسيل الشفافة عن مثال آخر على صيحة "عدم ارتداء السراويل"، وأظهر الممثل جيريمي ألين وايت، ممثل فيلم The Bear، الجلد أسفل قميصه الحريري من الفوال، وارتدت هانا وادينجهام فستانًا من الدانتيل الشفاف من دار سوزان نيفيل، وهو واحد من العديد من فساتين السهرة السوداء الأنيقة المعروضة.

العديد من الرجال الذين ارتدوا أفضل الملابس في تلك الليلة، بما في ذلك المرشح أندرو سكوت في مجموعة فالنتينو البيضاء بالكامل، خرجوا عن تقليد ربطات العنق السوداء.

وأضفى آخرون بريقًا على أزيائهم باستخدام دبابيس الزينة، مثل الممثل الأيرلندي باري كيوغان الذي ارتدى اللون الأحمر من الرأس إلى أخمص القدمين واختار قطعة من تيفاني آند كو تتميز بالماس والياقوت الوردي، وكولمان دومينغو، الذي ارتدى بروشان ذهبيان على سترة لويس فويتون بياقة اليوسفي.

أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

ارتدت تايلور سويفت فستانًا أخضر أنيقًا من Gucci ومجوهرات De Beers.

ارتدى جاريد ليتو زيًا من مجموعة جيفنشي لربيع وصيف 2024، وأثارت قفازاته الجلدية السوداء ضجة على الإنترنت، حيث شبهه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بقاتل محترف أو زعيم طائفة.

ارتدت نجمة فيلم "The Holdovers" Da'Vine Joy Randolph فستان حورية البحر من Rodarte مع صدرية صدفية مطرزة بالترتر.

ارتدى ممثلة "باربي" سيمو ليو سترة زرقاء داكنة من جيفنشي وسروالًا مطابقًا لها، وقميصًا أبيض من قطن البوبلين وربطة عنق سوداء من الساتان الحريري.

أعطت أوبرا وينفري إشارة إلى فيلم "The Color Purple"، الذي شاركت في إنتاجه، في تصميم لويس فويتون المخصص. وقالت مازحة لمجلة بيبول: "أنا أفعل من أجل اللون الأرجواني ما فعلته باربي من أجل اللون الوردي!"

ارتدى نجم فيلمي "Dune" و"Wonka"، تيموثي شالاميت، فستانًا باللون الأسود بالكامل من Celine Homme مع لمسة من اللمعان والتألق.

ارتدت أماندا سيفريد ثوب أسود مخملي من Armani Privé يعلوه قوس من كريستال سواروفسكي باللونين الأسود والوردي.

كان الممثل روبرت داوني جونيور ينظر إلى العالم من خلال نظارات وردية اللون بينما كان هو وزوجته سوزان داوني يرتديان أطقمًا تكميلية من ديور.

وصل بيدرو باسكال وذراعه مربوطة بحمالة تتطابق مع ملابسه السوداء بالكامل من بوتيغا فينيتا، والتي تضمنت سترة مزينة بعقدة وسروالًا من الصوف الأسود.

ارتدت جينيفر لوبيز فستان حورية البحر باللون الوردي الزاهي مكشوف الأكتاف من نيكول اند فيليسيا مع أكمام وردية كبيرة الحجم وذيل.

ظهر النجم عيسى راي بمظهر مثالي في ثوب ذهبي بطول الأرض من باميلا رولاند.



ارتدت نجمة “أوبنهايمر” إيميلي بلانت فستانًا مصنوعًا من التول باللونين الذهبي والأبيض من ألكسندر ماكوين مع مجوهرات تيفاني آند كو، بينما وبدا زوجها جون كراسينسكي جريئًا بسترة من الساتان الأحمر وبنطلون عنابي اللون.

ارتدى ممثل "The Bear" جيريمي ألين وايت بدلة توكسيدو سوداء مخصصة من كالفن كلاين تتكون من سترة صوفية مزدوجة الصدر مع طية صدر السترة من الحرير المضلع، وسروال عالي الخصر وقميص فوال حريري شفاف.

اختارت كيت بيكنسيل ارتداء جاكست فضي قصير، وتنورة شفافة مكشكشة، وأساور أكمام ومجوهرات ماسية.

ارتدى Barry Keoghan سترة سهرة من الصوف الأحمر بنمط Damier المميز من Louis Vuitton. وأكمل إطلالته ببنطلون أحمر مربعات من مجموعة ربيع وصيف 2024 الخاصة بالعلامة، مع سلسلة حزام من اللؤلؤ وقلادة وحلق وبروش من تيفاني آند كو.

ناتاشا ليون، المرشحة عن دورها في فيلم "Poker Face"، ارتدت فستانًا منحوتًا مزينًا بشراشيب من تصميم Schiaparelli وأرفقته بمانيكير معدني وأقراط ذهبية.

ارتدت نجمة فيلم "Ted Lasso" هانا وادينغهام فستانًا شفافًا من الدانتيل من تصميم سوزان نيفيل.

بدت نجمة مسلسل The Crown إليزابيث ديبيكي بمظهر أثيري في فستان طويل مزين بالترتر من ديور.

بدت المغنية الأمريكية ليني كرافيتز أنيقة في بذلة سوداء من ألكسندر ماكوين، وحذاء كريستيان لوبوتان، وخواتم من الذهب والألماس من Chrome Hearts، وأقراط شبكية ذهبية عتيقة من السبعينيات.

تألقت جوليان مور بفستان قصير من الصوف القرمزي من تصميم بوتيغا فينيتا.

اختارت إيل فانينغ فستانًا بسيطًا باللون الكريمي من بيير بالمان مع تفاصيل كبيرة على شكل فيونكة ومجوهرات كارتييه.

ارتدت نجمة فيلم "The Marvelous Mrs. Maisel" راشيل بروسناهان فستانًا أحمر منحوتًا بدون أكتاف وأزرار من سيرجيو هدسون مع صندل بمقدمة مفتوحة.

ارتدت المغنية دوا ليبا فستانًا من تصميم Schiaparelli مزينًا بزخارف هيكلية براقة وقلادة تعود إلى عام 1962 من أرشيف Tiffany & Co.

ارتدت ناتالي بورتمان تحفة زهرية مطرزة بالترتر من ديور هوت كوتور، وحذاء جيمي تشو وأقراط دي بيرز الماسية وخاتم الأبدية.

كريستينا ريتشي، التي تم ترشيحها لدورها في فيلم "Yellowjackets"، ارتدت فستانًا شفافًا مزينًا بالخرز من فندي.

ارتدى كولمان دومينغو، الذي تم ترشيحه للجائزة لدوره في فيلم "Rustin"، سترة سوداء مخصصة بياقة يوسفي من لويس فويتون مع أزرار لؤلؤية، وسروال سهرة واسع، وحذاء لوفر سوداء وبروشين ذهبيين.

تألقت سيلينا غوميز بفستان من الحرير باللون الأحمر الياقوتي من Armani Privé ومزين بزهور كريستالية سوداء.

ارتدى سيليان ميرفي، الذي فاز بجائزة جولدن جلوب عن أدائه في فيلم "أوبنهايمر"، بدلة سوداء كلاسيكية من سان لوران مع قميص أبيض وبدون ربطة عنق.

اختار أندرو سكوت إطلالة بيضاء بالكامل من دار فالنتينو.

أريانا جرينبلات، نجمة فيلم "باربي"، ارتدت بدلة بنطلون من سان لوران مزينة بالكثير من مجوهرات شوبارد الجليدية.

بدت النجمة هيلين ميرين ملكية في فستان Dolce & Gabbana باللون الخزامي ومعطف أوبرا كبير الحجم بأكمام منتفخة، ومجوهرات من Harry Winston.

ارتدت أليسون هاول ويليامز فستانًا أسود من قماش التفتا الحريري بدون حمالات من مجموعة جيامباتيستا فالي هوت كوتور لخريف وشتاء 2023.

ارتدى نجم تايلر جيمس ويليامز بدلة Dolce & Gabbana مقلمة ذات أرجل واسعة ومزودة ببروش على شكل وردة وقلادة من David Yurman.



جاء قرار الممثلة روزاموند بايك بمطابقة فستانها الأسود المزركش من مجموعة ديور لخريف 2019 مع قطعة حجاب للوجه من تصميم فيليب تريسي.

ارتدت جيليان أندرسون فستانًا كريميًا بدون حمالات من غابرييلا هيرست مع تطريزات ناصعة إلى حد ما، وأكملت إطلالتها بمجوهرات شوبارد.

ارتدت هايدي كلوم فستانًا أحمر ضخمًا مع شق في ساقها، من تصميم المصمم الأذربيجاني غونيل باباييفا صوفي كوتور، وأكملت مظهرها مع لوبوتان أحمر مدبب الأصابع ومجوهرات لورين شوارتز.

ارتدت جوردانا بروستر، نجمة سلسلة أفلام Fast & Furious، بلوزة مزينة بدون أكمام بفتحات صغيرة وتنورة من الشيفون ذات ثنيات ماسية من تصميم المصممة الإيطالية ألبرتا فيريتي.

ارتدت النجمة كوينتا برونسون فستانًا فضيًا برقبة مع مجوهرات من Balmain وLorraine Schwartz.

وتألقت الممثلة صوفيا بيرناس بفستان حورية البحر مكشوف الأكتاف من تصميم باميلا رولاند، وقد ارتدى زوجها جاستن هارتلي، نجم مسلسل This is Us، بدلة توكسيدو من Nana Sartoria مع ربطة عنق داكنة، وأحذية أوكسفورد سوداء من كريستيان لوبوتان وساعة رولكس.

بدت الممثلة جوليا شلايبفر، التي تلعب دور البطولة في المسلسل الأمريكي الغربي “1923”، أنيقة في فستان حريري أبيض بدون ظهر من تصميم دانييل فرانكل، وكعب فضي بأربطة من ستيوارت ويتزمان ومجوهرات من سبينيلي كيلكولين وروبرت بروكوب.

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

جولدن جلوب

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