الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف تغيرين من شكل ملابسك القديمة لتناسب موضة شتاء 2024؟

الشتاء
الشتاء

تبحث كثير من الفتيات عن كيفية تنسيق الملابس الخاصة بهم قبل قدوم فصل الشتاء وذلك لتتمكن من إحداث بعض التغيرات الخاصة بملابسهن لتلائم الموسم الجديد.

ونسلط الضوء في السطور التالية على بعض النصائح التى تساعد في تغير أشكال الملابس بشكل عام، وتساعدك في الحصول على إطلالة مميزة للغاية بأقل مجهود.

الإسكارفات تساعد في تغير ملابس الشتاء 2023 - 2024

يمكن الاستعانة ببعض الأمور التى تساعد على تجديد ملابسك خلال فصل الشتاء ومنها “الإسكارفات” فتساعد فى تغير الإطلالة بشكل كامل، حيث يمكن الإستعانة بإسكارف وارتدائه على الملابس القديمة خاصة أذا كانت ألوانه من الألوان المناسبة لفصل الشتاء مثل اللون البيج واللون الأورنج واللون الزيتي واللون الأحمر فكل تلك الألوان مناسبة لشتاء 2023 – 2024، وارتدائها يساعد في الظهور وكأن الإطلالة جديدة وتتماشي مع الأزياء الجديدة للموسم.

هل الأكسسورات ستساعد في تغير شكل ملابسك القديمة؟

كما يمكن أيضا الاستعانة بالإكسسورات المناسبة لفصل التشاء حيث أن وضع الأكسسورات على البلوفرات يساعد في منحها مزيد من الأناقة والرقي لذا يجب الحرص على وضع الإكسسورات الجديدة سيساعدك في الظهور بمزيد من الشكل الراقي، فيجب الإعتماد عليها خلال شتاء 2023 – 2024.

 

كيف تجعلين الجاكت الجديد مناسب لشتاء 2023 – 2024؟

كما يجب عليك أيضًا، ارتداء الجواكت ولكن بتجديدها من خلال وضع بعض اللمسات التى تتناسب مع الجواكت الشتوية، ومنها ارتداء البلوفرات بألنوانها الجديدة سواء اللون الأورنج أو اللون البني الغامق، فشراء بلوفر  جديد سيجعل من الجاكت شكل مختلف تماما، كما يمكن أيضا وضع بعض التطريز على الجواكت الموجودة لديك، فيمكن إختيار بعض الخرز المميز ووضعه على أكمام الجواكت سيساعد هذا الامر في الحصول على إطلالة مميزة ومختلفة تمام.

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