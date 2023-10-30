عاجل.. حالة الطقس اليوم الإثنين 30-10-202 وخريطة سقوط الأمطار فى المحافظات

مع بدء الساعات المبكرة شغل بال الموطنين قبل الخروج من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 30-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، منوهة إلى أن نشاط الرياح المصاحب إلى السحب الرعدية قد سيكون مثيرًا للرمال والأتربة على الكثير من المناطق.

حالة الطقس اليوم الإثنين 30-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 30-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سيسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

لفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار

وحذرت الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث «50% تقريبًا»، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

ونوهت على وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث «30% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته خفيف، وارتفاع الأمواج من «0.5 إلى 1 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، بيان حالة البحر الأحمر، لتكون حالته خفيف، وارتفاع الأمواج من «0.5 إلى 1 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والدرجة الصغرى 24 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.