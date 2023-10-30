الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. حالة الطقس اليوم الإثنين 30-10-202 وخريطة سقوط الأمطار فى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بدء الساعات المبكرة شغل بال الموطنين قبل الخروج من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 30-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، منوهة إلى أن نشاط الرياح المصاحب إلى السحب الرعدية قد سيكون مثيرًا للرمال والأتربة على الكثير من المناطق.

حالة الطقس اليوم الإثنين 30-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 30-10-202 ودرجات الحرارة في محافظات مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سيسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

لفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية «من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 8 صباحًا تقريبًا»، تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار 

وحذرت الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث «50% تقريبًا»، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

ونوهت على وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث «30% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته خفيف، وارتفاع الأمواج من «0.5 إلى 1 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، بيان حالة البحر الأحمر، لتكون حالته خفيف، وارتفاع الأمواج من «0.5 إلى 1 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد" تحذر من منخفض جوى وأمطار فى هذا الموعد

درجات الحرارة اليوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والدرجة الصغرى 24 درجة مئوية.
شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.
جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين حالة الطقس اليوم الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة في محافظات مصر الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

فرص سقوط أمطار.. حالة الطقس حتى السبت 4 نوفمبر 2023

كيف يؤثر منخفض البحر الأحمر على حالة الطقس غدًا الأحد؟

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى سوق صاغة مصر

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة