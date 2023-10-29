الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الأرصاد" تحذر من منخفض جوي وأمطار في هذا الموعد

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال القياتي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه خلال هذا التوقيت من العام ويعتبر منتصف فصل الخريف تتعرض البلاد وتحديدًا سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد لمنخفض جوي يسمي منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمي.

وأضاف أن هذا المنخفض يصادف وجود تبريد في طبقات الجو العليا، ويجعل هناك حالات من عدم الاستقرار الجوي على هذه المناطق وخاصة للطبيعة الجغرافية للمناطق الجبلية.

وأشار إلى أن مناطق جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومناطق من المملكة العربية السعودية تتعرض لهذا المنخفض الجوي حتى منتصف الأسبوع. 

وأوضح أنه بداية من يوم الثلاثاء هناك منخفض آخر على السواحل الشمالية يؤدي إلى سقوط أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الشمالية للبلاد ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبري.

الأرصاد اكسترا نيوز محمود القياتي

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