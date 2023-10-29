"الأرصاد" تحذر قائدى المركبات: شبورة مائية تصل حد الضباب فى تلك المواعيد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة، والتي تصل حد الضباب، لافتة إلى أن موعد بدء الشبورة من الساعة الثالثة صباحا حتى الثامنة بحد أقصى أو قبلها مع سطوع أشعة الشمس.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي": "ميعاد الشبورة المائية يختلف من فصل لفصل آخر، إذ من الممكن أن تصل حتى الساعة العاشرة في فصل الشتاء".

وشددت على متابعة النشرات الجوية، خاصة في فصل الخريف المعروف عنه التقلبات الجوية، محذرة قائدي السيارات من القيادة بتهور، خاصة في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل.

منار غانم تنصح بضرورة عدم السير في حالات الضبابية

ونصحت بضرورة عدم السير في حالات الضبابية، وإضاءة كشافات الشبورة المائية، وفتح زجاج السيارة قليلا، مشيرة إلى أن البلاد تشهد منذ الأسبوع الماضي، ارتفاع درجات الحرارة بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية لها، في مثل هذا التوقيت من العام بمعدل درجتين إلى ثلاثة.

وتابعت: "من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبري 31 درجة مئوية، بسبب امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وخاصة فى المناطق الشمالية، كما أنه يحبس الرطوبة فى طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يساعد على الشعور بمزيد من الارتفاع فى الحرارة.

وواصلت: "الأجواء خلال فترة النهار أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، والأجواء حارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، كما أن الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد".