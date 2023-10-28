أمطار رعدية تضرب عدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر حتى الخميس المقبل الموافق 2 نوفمير 2023.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، لافتة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..

فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونرصد لكم في هذا التقرير، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق.. تفاصل حالة الطقس من اليوم لنهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المُقبلة، مؤكدة تغيرات جوية وأمطار يشهدها عدد من المناطق المُختلفة.

وأكدت الأرصاد الجوية انخفاضًا للرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بداية من ساعات الليل حتى الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

يوم السبت 28 أكتوبر:

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

يومي الأحد والإثنين 29 و30 أكتوبر:

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وخليج العقبة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

يومي الثلاثاء 31 أكتوبر والأربعاء 1 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يوم الخميس 2 نوفمبر:

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.