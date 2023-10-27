السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق خلال ساعات.. تعرف عليها

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المُقبلة، مؤكدة تغيرات جوية وأمطار تشهدها عدد من المناطق المُختلفة.

وأكدت الأرصاد الجوية انخفاضًا للرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بداية من ساعات الليل حتى الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائدي المركبات بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، مُشيرة إلى أنَّ الرؤية الأفقية على القاهرة غدًا من المتوقع أن تكون 2000 متر ومن المتوقع أن تنخفض أكثر.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط الرطوبة السطحية مع سكون الرياح، ما يزيد من الإحساس بحرارة الأجواء، متوقعة أن تستمر عدة أيام على السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا والقاهرة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنَّ، غدًا السبت، متوقع تشكلات من السحب الركامية الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس مع فرص هطول الأمطار المتفاوتة الشدة. 

حالة البحر 

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية إلى شمالية.

- خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح  شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية. 

السواحل الشمالية 29 درجة مئوية. 

جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

شمال الصعيد 34 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

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