مينا فايز: "ليلو" هدفه موضة وملابس غير تقليدية أو نمطية بسعر خيالي

قدم مينا فايز، المشترك في برنامج “شارك تانك” مشروع "ليلو"، وطلب نصف مليون جنيه مقابل 10 % من أجل تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، حيث إن فكرة المشروع هو بيع ملابس مميزة ومختلفة، وهدفها موضة وملابس غير تقليدية أو نمطية.

تصميم محترف ذات جودة

وأكد مينا فايز، خلال مشاركته في برنامج “شارك تانك” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن فكرة هذا المشروع بدأت عام 2020، معبرًا: "كنت أشتري ملابس من خارج مصر وقررت أن أصنعها داخل مصر، وبدأنا نستهدف أعمار مختلفة".

وتابع: "شغلي مميز لأني بخرج بمنتج ذات كفاءة عالية وبسعر قليل، والسعر البسيط لا يعني تقليل الخامات في المنتج، ولكن أهلي كلهم في مجال القماش وبالتالي بقدر أوازن في الشغل بين السعر والخامة".

ويعد برنامج " شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، ويشارك فيه لجنة تحكيم تضم 5 من أكبر رجال الأعمال في مصر وهم أحمد السويدي، وعبدالله سلام، ومحمد فاروق، وأيمن عباس، ومحمد منصور.

شارك تانك

يضم الموسم الثاني من " شارك تانك Shark Tank"، مفاجآت كثيرة منها انضمام "شاركس" جدد، وهو مصطلح يُطلق على رجال أعمال جدد يشاركون في الموسم الثاني للبرنامج ما يعد ثقلًا جديدًا وإضافة قوية للبرنامج.

الموسم الثاني من البرنامج يأتي بعد النجاح الكبير للموسم الأول الذي حقق ضجة إعلامية كبيرة من خلال حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم استثمارات تخطى 70 مليون جنيه مصري.

البرنامج يدور حول تقديم رواد الأعمال الشباب مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم بطرق جذابة في محاولة لإقناع اللجنة بتمويل هذه المشروعات المميزة من خلال عروض قوية، وسط مفاجآت عديدة ومثيرة تشهدها الحلقات.