الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دعوى قضائية تتهم "ليزو" بالتهكم العرقى والعنصرية ضد أعضاء فريقها

فرقة المطربة الأمريكية
فرقة المطربة الأمريكية ليزو

أقام ثلاث راقصات عملوا سابقاً في فرقة المغنية الأمريكية ليزو برفع دعوى تحرش جنسي، ضد الموسيقية الشهيرة الحائزة على جائزة جرامي، زاعمين أنهم تعرضوا لبيئة عمل شديدة السمية تضمنت "الفجور" والتهكم العرقي .

 

اتهمت الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، ليزو، وباقي فريق الرقص الخاص بها، بالتمييز بسبب الإعاقة والاعتداء على الراقصات.

 

وقال محامي المدعيات:"يبدو أن الطريقة السيئة التي تعاملت بها ليزو وفريق إدارتها مع الراقصين المتعاونين معهم، تتعارض مع كل ما تمثله ليزو علنًا، حيث أنها تتعمد إحراج راقصيها بشكل خاص وتهينهم بطرق ليست غير قانونية فحسب، بل إنها محبطة  دائماً".

 

لم يرد ممثلو وسائل الإعلام لشركة Lizzo على الفور على طلب للتعليق يوم الثلاثاء، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

 

انضم تديفيس وويليامز ورودريجيز ، وهم جميعًا من ذوي البشرة السمراء، إلى فريق الرقص الخاص بـ ليزو في عام 2021، وتقول الدعوى إنه خلال جولة دولية في أمستردام في وقت سابق من هذا العام ، ضغطت ليزو على الراقصين للقيام بأعمال غير أخلاقية.

راقصات المغنية الأمريكية ليزو لوس أنجلوس العليا الاعاقة الراقصات

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