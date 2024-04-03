نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

صلاة التهجد من أكثر النوافل التي يحرص عليها المسلمون في الثلث الأخير من شهر رمضان تقربًا لله في العشر الأواخر وتحسبًا لاستقبل ليلة القدر، وتصدرت صلاة التهجد اهتمام الكثيرين من القراء، خاص إذ يتساءل المسلمون عن صلاة التهجد وعدد ركعاتها وفضلها، وسنقوم في السطور التالية بشرح صلاة التهجد وكيفية أدائها وحكمها وفق ما ورد عن الرسول.

ما هي صلاة التهجد؟

التهجد هو الوقوف في جوف الليل، وصلاة التهجد من النوافل التي يقرب بها المسلم إلى الله تعالى.

حكم أداء صلاة التهجد

تعتبر صلاة التهجد سنة وفقًا لما ثبت عن قيام الرسول لله صلى الله عليه وسلم، حيث أمره الله تعالى في سورة المزمل بالقيام في الليل.

صلاة التهجد سنة؛ حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه".

الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل

التهجد وقيام الليل يختلفان في أن صلاة التهجد تكون بعد النوم في الليل، حتى لو كانت لفترة قصيرة، ثم يستيقظ الشخص لأداء الصلاة فقط دون أداء غيرها من العبادات، أما قيام الليل فيشمل الصلاة، والذكر، والدعاء، وقراءة القرآن، وغيرها من العبادات في أي وقت من ساعات الليل، وبناءً على ذلك، فإن صلاة التهجد تعتبر نوعًا من أنواع قيام الليل، حيث يبدأ بالنوم ثم الاستيقاظ لأداء الصلاة، وقد ورد عن الصحابي الجليل الحجاج بن غزية رضي الله عنه توضيح لهذا الفرق، حيث قال: "إذا قام أحدكم في الليل للصلاة حتى يصبح، فإنما هو قام بقيام الليل. وإن التهجد هو أن يصلي الإنسان الصلاة بعد أن يرقد، ثم يصلي بعد رقدة أخرى، وهذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أيُّ وقت هو الأنسب لأداء صلاة التهجد؟

تبدأ صلاة التهجد بعد صلاة العشاء، وهي آخر الصلوات التي يصليها المسلم في الليل، وتستمر حتى قبل صلاة الفجر، يتساءل الكثيرون عن أفضل أوقات أداء هذه الصلاة، ويُعتبر الثلث الأخير من الليل هو الأوقات المفضلة لأدائها، كما جاء في القرآن.

كم عدد ركعات صلاة التهجد؟

تُعتبر صلاة التهجد من النوافل، ولا يوجد عدد محدد للركعات التي يجب أن يصليها المسلم. يُقال إنَّ النبي كان يصلي إحدى عشرة ركعة.

دعاء مستحب في صلاة التهجد

اللهم صب علينا من الخير صبًا صبًا ولا جعل حياتنا كدًا كدًا.

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

اللهم إنك مالك خزائن السماوات والأرض فاللهم ارزقنا من فضلك يا كريم.

اللهم ارزقني رزقًا وفيرًا ولا تؤاخذني بجهلي وذنبي اللهم أنت الغني عن العالمين ونحن الفقراء إليك.

هل تكون صلاة التهجد سرية أم جهرية؟

من المُفضَّل أن تكون صلاة التهجد جهرية، أي بالقراءة بصوت مرتفع، لكي لا يغلب النعاس على الشخص. ومن الممكن أيضًا أن تكون القراءة سرية في جوف الليل، وذلك لا يُعتبر مشكلة.

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