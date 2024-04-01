الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأداء صلاة التهجد.. مسجد عمرو بن العاص يستقبل مئات المصلين والمعتكفين

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

أدى مئات المصلين، صلاة التهجد بمسجد عمرو بن العاص، في أمسية الثاني والعشرين من ليالي شهر رمضان الفضيل، حيث أتوا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لأداء الصلاة في رحاب الجامع الأقدم بمصر بجانب الوافدين من الخارج والمعتكفين، وتقدم المصلين في الصلاة لفيف من عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر. 

ويحرص المصلون على أداء كل النوافل التي يمكن أن يؤديها المسلم الصادق خاصة في ذلك الشهر الكريم، تقربًا منهم إلى الله، وأيضًا للاستمتاع  بأجواء المسجد الإيمانية العطرة المفعمة بالطمأنينة والخشوع، نتيجة الكثافة التي يشهدها ما بين ذاكر وقارئ ومصل.

 

التهجد في رمضان| الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل وكيفيتها

شروط التهجد في شهر رمضان وعدد ركعاته والفرق بينه وبين قيام الليل


ونقلت "الدستور" مشاهد حية خلال أداء صلاة التهجد لتلاوة أئمة مسجد عمرو بن العاص، ومشاهد لاصطفاف جموع المصلين التي جمعت بين الفرح والدموع، خلال الانتقال بين آيات النعيم والعذاب، والتي جعلت الدموع تنساب من أعينهم، رغمًا عنهم، فسيطر عليهم الخشوع.


واكتظ المسجد بالعاكفين الذين يعيشون محرومين جزئيًا من نعمة الحرية، ودفء البيت والعائلة، استجابة لقول الله تعالى:  "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"، ولكنهم اتخذوا من وحدتهم أنسا، حيث شرعوا لتننظيم حلقات الذكر فيما بينهم، وأخذوا يمارسون هوايتهم المفضلة بتلاوة القرآن وترديد الذكر، حتى يجدوًا متنفسًا يريح من قلوبهم، ويخفف من قسوة الفراق عن الأهل والأحبة، ولاستغلال أفضل فترة -شهر رمضان المبارك- للعبادة.

ونظم شباب الخير بعد الانتهاء من صلاة التهجد مباشرة، سحورًا للصائمين، وسط حضور عدد كبير من المصلين والمعتكفين والقائمين على المسجد، وذلك فى إطار حرصهم على إخراج الصدقات كما ينبغى أن تكون مرضاة لله، وسعيًا للفوز بالحسنات والثواب من الله سبحانه وتعالى فى تلك الأيام المباركة.

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد.

https://fb.watch/r9Hs3Bc6VF/?mibextid=Nif5oz

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
صلاة التهجد مسجد عمرو بن العاص شهر رمضان الكريم رمضان التهجد

مواد متعلقة

الحكومة تنفى منع إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان

التهجد في رمضان| الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل وكيفيتها

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. 4 انفجارات على الأقل فى مدينة إيلات واشتباه بتسلل طائرات مسيرة

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر