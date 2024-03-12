الثلاثاء 12 مارس 2024
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مصر

التهجد في رمضان| الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل وكيفيتها

التهجد
التهجد

مع بداية شهر رمضان المبارك، يكثف السؤال عن صلاة التهجد وكيفية صلاتها وشروطها وعدد ركعاتها، صلاة التهجد هي من بين أفضل العبادات النافلة التي يقرب بها المسلم نفسه إلى الله في  الليل ومن أكثر السنن فضلًا في شهر رمضان ويحرص عليها  المسلمين لاغتنام  فضل الشهر الكريم، لا سيما في الثلث الأخير منه فأخره عتق من النار. 

صلاة التهجد في رمضان 

صلاة التهجد، المعروفة أيضًا باسم صلاة الليل، لها أهمية كبيرة في الإسلام، وصلاة التهجد في اللغة هي فعل خماسي للمصدر "هجد"، وتعني السهر أو الاستيقاظ في الليل لأداء الصلاة. يُصدق هذا المعنى على الصلاة التي يقوم بها المسلم في وقت متأخر من الليل. في الاصطلاح، فإن صلاة التهجد تُعرف بأنها الصلاة النافلة التي يُقامها خلال ساعات الليل بغرض التقرب إلى الله. ويرد ذكر صلاة التهجد في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى: "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ" (الإسراء: 79).

الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل 

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل يتجلى في أن صلاة التهجد تتم بعد النوم لفترة قصيرة في الليل، ثم الاستيقاظ لأداء الصلاة فقط، أما قيام الليل فيشمل الصلاة بالإضافة إلى الذكر، والدعاء، وقراءة القرآن، وغير ذلك من العبادات في أي وقت من ساعات الليل. وبناءً على ذلك، فإن التهجد يُعتبر نوعًا من أنواع قيام الليل، حيث يشمل النوم ثم الاستيقاظ لأداء الصلاة. وقد أوضح الصحابي الجليل الحجاج بن غزية رضي الله عنه هذا الفرق، حيث أشار إلى أن التهجد يتم بالصلاة بعد فترة من النوم.

 وقت صلاة التهجد 

أما بالنسبة لوقت صلاة التهجد، فتبدأ بعد صلاة العشاء وتستمر إلى آخر الليل، ومع ذلك، يُعتبر آخر الليل وقتًا مفضلًا لأداء التهجد، ويُنصح بتأديتها في الثلث الأخير من الليل. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل صلاة آخر الليل، وجعلها مشهودة لدى الله.

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صلاة التهجد تُعتبر سُنة مستحبة، وقد أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة على التهجد من سيرة النبي داود عليه السلام، الذي كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه.

كيفية صلاة التهجد وعدد الركعات 

كيفية أداء صلاة التهجد تتمثل في أن المصلي يقوم بالصلاة بعد أن ينام نومة قصيرة، وهي نفس طريقة أداء صلاة قيام الليل. يمكن أداء صلاة التهجد بعد النوم القصير بأكثر من طريقة، فمنها أن يقوم المصلي في منتصف الليل ويصلي ركعتين خفيفتين ثم يكمل بالصلاة ما يشاء من ركعات، مع الحرص على أن تكون الصلاة ركعتين ركعتين ويسلم بعد كل ركعتين. وبعد الانتهاء من صلاة التهجد، يمكن للمصلي أن يؤدي صلاة الوتر بركعة واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أيضًا أن يؤديها بثلاث ركعات أو خمس.

 

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