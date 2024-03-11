المُصلون يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (فيديو)

شهد مسجد عمرو بن العاص زحاما شديدا من قبل المصلين في أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث اصطف المئات خلف إمام المسجد لأداء صلاة التراويح في ثاني أيامها، وسط أجواء تملؤها البهجة والسرور والسعادة على وجوه المصلين.

الشاب الأكثر حضورًا

وكانت فئة الشباب هي الأكثر حضورًا داخل المسجد كما كانت الأطفال تلهو وتلعب في ساحة المسجد بعدما قامت الدولة بتطويره وإحلاله خلال السنوات الماضية، وكان أمن المسجد نظم المصلين أثناء الدخول حرصًا منهم لعدم حدوث حالات اتخناق أو تكدس، كما قام أمن المسجد بتوزيع الحلوى على الأطفال لرسم البهجة والابتسامة على وجوههم.

خشوع المصلين أثناء أداء صلاة التراويح

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في أول أيام شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

https://fb.watch/qL6ocxMf2d/

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص