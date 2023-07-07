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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

التليفزيون المصرى ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد سيدنا عمرو بن العاص، بالقاهرة، ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمدي بحيري عبدالفتاح، ويؤدي خطبة صلاة الجمعة الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أصدر تكليفا للدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص، رضي الله عنه وأرضاه، بالقاهرة.

وخصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة للحديث عن "عناية الإسلام بالنشء"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، مشددة على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة على أقل تقدير، وعدم الخروج عنه بأي حال من الأحوال.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة وخطباء المكافأة بعدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، والمقدر مسبقا من 10 إلى 15 دقيقة، مشددة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يخالف التعليمات الخاصة بموضوع خطبة الجمعة.

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