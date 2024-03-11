كيفية أداء صلاة التراويح فى شهر رمضان وعدد ركعاتها؟

تُعدّ صلاة التراويح من أهمّ سنن العبادات في شهر رمضان الكريم، حيث يُكثر فيها المسلمون من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله تعالى.

صلاة التراويح في رمضان

تُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

قد تختلف بعض التفاصيل في كيفية أداء صلاة التراويح بين مختلف المذاهب الفقهية، لذا يُنصح بالرجوع إلى المصدر الرسمي في كلّ مذهب.

كيف نصلي صلاة التراويح؟

التكبير: يبدأ الإمام بالتكبيرة الأولى، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن الكريم.

الركوع: بعد قراءة الفاتحة والسورة، يركع الإمام ويقرأ دعاء الركوع.

السجود: بعد الرفع من الركوع، يسجد الإمام ويقرأ دعاء السجود.

الجلوس بين السجدتين: يجلس الإمام بين السجدتين ويقرأ دعاء الجلوس بين السجدتين.

القيام للركعة الثانية: يقوم الإمام للركعة الثانية ويكرر ما فعله في الركعة الأولى.

الجلوس بعد الركعتين: يجلس الإمام بعد الركعتين ويقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية.

التسليم: يسلم الإمام عن يمينه ويساره.

الاستراحة: يستريح المصلّون بعد كلّ أربع ركعات، ويُمكنهم الجلوس أو الوقوف.

كم عدد ركعات صلاة التراويح؟

عدد الركعات: يُختلف في عدد ركعات صلاة التراويح، حيث يُصلّي بعضُ الناس عشرين ركعةً، ويُصلّي بعضُهم ستًّا وثلاثين ركعةً.

أدعية صلاة التراويح

دعاء الاستفتاح: يُقرأ في بداية كلّ ركعة.

دعاء الركوع: يُقرأ بعد قراءة الفاتحة والسورة.

دعاء السجود: يُقرأ بعد الرفع من الركوع.

دعاء الجلوس بين السجدتين: يُقرأ بين السجدتين.

التشهد والصلاة الإبراهيمية: يُقرأ بعد الركعتين.



نصائح عند صلاة التراويح

الوضوء قبل صلاة التراويح: يُستحبّ الوضوء قبل صلاة التراويح.

التكبير مع الإمام: يُستحبّ التكبير مع الإمام.

الاستماع إلى القرآن الكريم: يُستحبّ الاستماع إلى القرآن الكريم أثناء صلاة التراويح.

الخضوع والخشوع: يُستحبّ الخضوع والخشوع أثناء صلاة التراويح.

الدعاء بِالْخَيْرِ: يُستحبّ الدعاء بِالْخَيْرِ للجميع.

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

الاجتهادات حول عدد ركعات صلاة التراويح:

الجمهور: يرى جمهور العلماء أنّ أقلّ عدد لركعات صلاة التراويح هو ثمانِ ركعات، ويدعمون ذلك بالحديث النبوي الشريف: "ما صلّى النبيّ صلّى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان أكثر من إحدى عشرة ركعةً" (رواه مسلم).

يرى جمهور العلماء أنّ أقلّ عدد لركعات صلاة التراويح هو ثمانِ ركعات، ويدعمون ذلك بالحديث النبوي الشريف: "ما صلّى النبيّ صلّى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان أكثر من إحدى عشرة ركعةً" (رواه مسلم). الحنفية: يرى الحنفية أنّ أقلّ عدد لركعات صلاة التراويح هو أربعُ ركعات، ويدعمون ذلك بالحديث النبوي الشريف: "كان النبيّ صلّى الله عليه وسلم يصلي في رمضان اثنتي عشرة ركعةً، يُوتر منها بواحدة" (رواه البخاري).

يرى الحنفية أنّ أقلّ عدد لركعات صلاة التراويح هو أربعُ ركعات، ويدعمون ذلك بالحديث النبوي الشريف: "كان النبيّ صلّى الله عليه وسلم يصلي في رمضان اثنتي عشرة ركعةً، يُوتر منها بواحدة" (رواه البخاري). المالكية: يرى المالكية أنّ أقلّ عدد لركعات صلاة التراويح هو ثمانِ ركعات، لكنّهم يرون أنّ الأفضل صلاةُ عشرين ركعةً.

الخلاصة