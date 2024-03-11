مدد يا رب.. «التراويح» مباشرة من مسجد الحسين على «الحياة» و«الناس»

- بث «صلاة التهجد» على الهواء مباشرة فى الثلث الأخير من الشهر

- وحدة نقل إذاعة خارجية على أعلى مستوى وإشادات من الجمهور

تتضافر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل قطاعاتها لتقديم محتوى مميز خلال شهر رمضان الكريم، لا يقتصر على الدراما الرمضانية فحسب، باعتبارها العنصر الأساسى على مائدة مشاهدة الجمهور، بل يعطى اهتمامًا كبيرًا بالمحتوى الدينى.

ويظهر هذا الاهتمام جليًا فى تقديم ٥٠ برنامجًا دينيًا على قنوات «المتحدة» العامة، إلى جانب قناة «الناس» المختصة بالشأن الدينى، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدينية، على رأسها الأزهر الشريف.

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

التراويح من مسجد الحسين

ولم تقتصر النسمات الدينية المقدمة على قنوات «المتحدة» فى البرامج الدينية فحسب، بل تصدرها البث المباشر لصلاتى «العشاء» و«التراويح»، من مسجد الإمام الحسين، على قناتى «الحياة» و«الناس»، بداية من مساء أمس الأول الأحد، وذلك للعام الثانى على التوالى.

وحرصت «المتحدة» على نقل الصلاة بجودة عالية، بعدما وفرت وحدة نقل وإذاعة خارجية، محملة بعدد كبير من الكاميرات والأطقم الفنية، وهو ما أشاد به عدد كبير من المصلين فى مسجد الإمام الحسين، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وأمّ القارئ الطبيب أحمد نعينع صلاة «التراويح» بصوته المميز، من مسجد الإمام الحسين، على أن يتولى المهمة عدد من كبار القراء على مدار الشهر الكريم، من بينهم: أحمد تميم المراغى، وطه النعمانى، وإبراهيم الفشنى، ومحمود سالمان، وعبدالفتاح الطاروطى، وعبدالناصر حرك، وأحمد عوض، ومحمود على حسن، ومحمود عبدالباسط الحسينى.

وأعرب عدد كبير من الجمهور عن سعادتهم الشديدة بنقل هذه الشعائر الإيمانية على الهواء مباشرة، والذى أعاد إلى الأذهان بث مثل هذه الطقوس من قبل، فى فترات زمنية سابقة، ولكن هذه المرة بشكل عصرى، أظهر جمال منطقة الحسين ومسجد «سبط النبى»، بعد تطويرهما خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون «الحياة»، إن «الحياة» ستنقل صلاة «التراويح» لجمهورها هذا العام، من مسجد سيدنا الإمام الحسين، وهو أمر اعتادت عليه، نظرًا للشعبية الكبيرة والاهتمام الجماهيرى بهذا الحدث الروحانى.

وأضاف «التونى» أن نقل صلاة «التراويح» على قناة «الحياة»، يأتى فى إطار التعاون الكبير بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف، والنجاح الكبير الذى تحقق فى هذا الإطار.

ومن المقرر أن تواصل «المتحدة للخدمات الإعلامية» بث صلاتى «العشاء» و«التراويح» يوميًا طوال شهر رمضان، على أن تبث أيضًا «صلاة التهجد»، على الهواء مباشرة، خلال الثلث الأخير من الشهر المعظم، كما فعلت العام الماضى، وهو ما أشاد به الجمهور والمتابعون، خاصة الفئة التى لم تستطع التردد على المساجد بسبب ظروف خاصة.