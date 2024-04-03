الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان المغرب يوم 24 رمضان 2024.. والأدعية المستحبة عند سماعه

اذان المغرب
اذان المغرب

ترتفع معدلات البحث عن موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان اليوم الاربعاء 3 أبريل 2024 خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهده حالة الطقس اليوم وتبقي القليل على موعد الإفطار وبدء ليلة الخامس والعشرون من رمضان. 

موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان 2024 

نوضح في التقرير التالي موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان الاربعاء 3 أبريل 2024 والادعية المستحبة عند الافطار وكذلك ماذا يقال عند سماع الاذان. 

  • موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان 2024  في محافظة القاهرة 6:15 م
  • موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان 2024  في محافظة الاسكندرية 6:21 م
  • موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان 2024  في محافظة بورسعيد 6:12 م
  • موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان 2024  في محافظة الغردقة 6:03 م
  • موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان 2024  في محافظة العريش 6:06 م
  • موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان 2024  في محافظة اسوان  6:05 م
  • موعد اذان المغرب يوم 24 رمضان 2024  في محافظة مرسى مطروح 6:32 م

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 24 رمضان 2024

موعد أذان الفجر اليوم الرابع والعشرين فى رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024

دعاء عند سماع الاذان

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 

افضل ما يقال قبل اذان المغرب؟

اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهَلْنا وأموالنا، اللهم استرنا عوراتنا وآمن روعتنا، واحفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.

الحمد لله رب العالمين.. يعلم غائبة الأرض والسماء.. يُحصى مثاقيل الذر في الهواء.. وعلمهُ مُحيطٌ بكل الأشياء.. يسمعُ ويرى أنين الجنين في الأحشاء. الحمد لله رب العالمين.. الموجود بلا علة.. الكبير ليس من قلة.. لا تصيبهُ المسكنة ولا المذلة. الحمد لله رب العالمين.. أنزل السُنة والقرآن.. وتحدى بهما الإنس والجان.. وعلم الرسول روائع البيان.. وجعل محبتهُ شرطًا للإيمان.. وجعل طاعتهُ فوزًا بالرضوان.

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