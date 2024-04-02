توصية النبي.. دعاء ليلة القدر المأثور في العشر الأواخر من رمضان

يكثف آلاف المسلمين عن دعاء ليلة القدر العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، وبعد مضي أول ليلتين من الليالي الوترية ينتظر المسلمون ليلة القدر التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، يحرص المسلمون على إحياء ليلة القدر المباركة والتي يستجاب فيها الدعاء. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على إحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وكان يردد الكثير من الأدعية في تلك الليلة المباركة.

متى ليلة القدر؟… مواعيد الليالي الوترية رمضان 2024

في الثلث الأخير من رمضان 2024، حددت دار الإفتاء المصرية مواعيد الليالي الوترية على النحو التالي:

- ليلة 21 رمضان: تبدأ من مغرب السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر الأحد 31-3-2024.

- ليلة 23 رمضان: تبدأ من مغرب الإثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر الثلاثاء 2-4-2024.

- ليلة 25 رمضان: تبدأ من مغرب الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر الخميس 4-4-2024.

- ليلة 27 رمضان: تبدأ من مغرب الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر السبت 6-4-2024.

-ليلة 29 رمضان: تبدأ من غروب شمس يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي عند طلوع الشمس يوم الإثنين 8-4-2024.

دعاء ليلة القدر المأثور في السنة النبوية

في ليلة القدر، يأتي الدعاء كتوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "اللَّهمَّ إنَّكَ عَفوٌّ تُحِبُّ العَفوَ فاعْفُ عَنِّي". وهذا الدعاء هو ما ينبغي ترديده في تلك الليلة المباركة، وقد أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها.

أدعية مستحبة في ليلة القدر

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

أدعية ليلة القدر 2024

- يا الله، إذا كانت هذه ليلة القدر، فاجعل لي فيها خير ما تقدر على قسمته، واختم لي في قضائك خير مما اختمت، وارزقني السعادة كما أرزقت غيري.

- اللهم، اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، واغفر لي إذا أسأت.

- يا الله، افتح لي باب كل خير في هذه الليلة كما فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، وارزقني رزقًا حلالًا يغنيني عن غيرك.

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