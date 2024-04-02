الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسجد عمرو بن العاص ينظم محاضرة حول فضل ليلة القدر (صور)

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

ألقى إمام مسجد عمرو بن العاص محاضرة بعنوان فضل ليلة القدر على جموع المصلين في منتصف صلاة التراويح، وذلك لأن اليوم أمسية الثالثة والعشرين من شهر رمضان الكريم، مرجحًا أنها قد تكون ليلة القدر، بسبب أنها ليلة وترية.

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واستهل الإمام خطبته بقراءة سورة القدر، وانتقل مباشرًة إلى حديث النبي: "من حرم خيرها فهو المحروم"، معلقًا عليهما بفضل هذه الليلة المباركة، حيث أنها خير من ألف شهر، ونقلًا رأي بعض العلماء في فضل هذه الليلة أنها خير من الدهر كله، ومعلًلأ أنها سمية بـ"القدر" لعظمها وشرفها.

وأوضح الخطيب، أن جبريل ينزل في هذه الليلة ومعه جميع الملائكة؛ حتى لاتجد الملائكة مكانًا على الأرض يتسع لأحد على الإطلاق؛ لكثرة وجود الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل تقديرات العام كل فيها، وأنها ليلة سالمة آمنة حتى مطلع الفجر.

وحرص الإمام على تبين فضل هذه الليلة، مستشهدًا بقول النبي: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"، مشيرًا إلى أن معنى القيام في الحديث ليس الصلاة فقط وإنما إقامة هذه الليلة في كل طاعة، من صلاة وتلاوة القرآن وترديد الأذكار وصلة الرحم والعفو عن كل من كان بينك وبينه شحنًا.

واختتم الخطيب محاضرته بقول النبي: "يغفر الله لعباده في ليلة القدر إلا لأربع؛ مدمن الخمر و العاق لوالديه وقاطع الرحم والمشاحن"، مفسرًا أن الله يغفر لجميع خلقه في هذه الليلة إلا هؤلاء الأربع، ومستعرضًا أن خير الدعاء  في ليلة القدر هو اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عني، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وخلال المحاضرة ساد جموع المستمعين من المصلين والمعتكفين الهدوء وارتسمت على وجوههم البهجة، فرحًا بهذه الأجواء الرمضانية، كما أجهشوا بالبكاء عندما قام الإمام بالدعاء وقتما اختتمت المحاضرة.

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص ليلة القدر شهر رمضان الكريم صلاة التراويح رمضان

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