كيفية اداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها

مع حلول شهر رمضان المعظم، يكثر البحث عن أحكام صلاة التراويح، وشروطها، ومقدارها، ووقت إقامتها. فصلاة التراويح هي سنة مؤكدة للرجال والنساء، تُؤدى في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء.

هي صلاةٌ تُؤدّى جماعة في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء، ويُطلق عليها أيضًا اسم "قيام رمضان".

وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء، وقد حثّ النبي ﷺ على قيام رمضان، فقال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه".

ولا حدّ لأقلّها ولا لأكثرها، لكنّ السنة أن تُصلى ثماني ركعات، مع ركعتي الشفع، وركعة الوتر، وتُؤدّى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء، وتستمرّ إلى قبيل الفجر.

كيف نصلي صلاة التراويح؟

يُكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثمّ يقرأ سورة الفاتحة.

يقرأ الإمام سورة أخرى من القرآن الكريم، ويُمكن للمُصلّين أن يُتابعوه في القراءة أو يستمعوا إليه.

يركع الإمام، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم، ويُكرّر ذلك حتى يُتمّ عدد الركعات المطلوبة.

بعد إتمام الركعات، يُصلي الإمام ركعتي الشفع.

يُصلي الإمام ركعة الوتر، ويُمكن للمُصلّين أن يُصلّوها معه أو فرادى.

كم عدد ركعات صلاة التراويح؟

لا يوجد نصّ قرآني صريح يُحدد عدد ركعات صلاة التراويح.

اختلف الفقهاء في عدد ركعات صلاة التراويح، ولهم في ذلك أقوالٌ مُختلفة:

ثماني ركعات: وهو قول المحدثين والمحققين، مستندين إلى حديث عائشة رضي الله عنها.

عشرون ركعة: وهو قول جمهور الفقهاء، الحنفية والشافعية والحنابلة، مستندين إلى ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ست وثلاثون ركعة: وهو قول المالكية، مستندين إلى ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين.

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

اختلف الفقهاء في جواز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات: القول الراجح عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة): لا يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات، وذلك لِما ورد عن النبي ﷺ من أحاديث تدل على ذلك، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي في رمضان ثماني ركعات، لا يزيد عليها".

القول عند المالكية: يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات، بشرط أن لا تقل عن 6 ركعات.

فضل صلاة التراويح

صلاة التراويح من أعظم العبادات التي تُقام في شهر رمضان المبارك، ولها فضائل عظيمة، منها:

غفران الذنوب: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه.

المثوبة من الله تعالى: صلاة التراويح من النوافل التي يُحبّها الله تعالى، ويُثيب عليها عباده.

الوقاية من النار: صلاة التراويح من أسباب النجاة من النار.

فوزٌ برحمة الله تعالى: صلاة التراويح من أسباب فوزٍ برحمة الله تعالى.

تجديد الإيمان: صلاة التراويح تُجدّد الإيمان في القلب، وتُقوّي العزيمة والإرادة.

التقرب من الله تعالى: صلاة التراويح من أسباب التقرب من الله تعالى، ونيل رضاه.