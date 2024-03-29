بالخطوات.. كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها

كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية من شهر رمضان المبارك.

كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

بعد وفاة سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم، استمر المسلمون فى أداء صلاة التراويح بشكل جماعى أو منفرد حتى جاء الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجمعهم لصلاة التراويح بوقت واحد لإمام واحد يصلى، وكان ذلك أول اجتماع للناس على قارئ واحد في صلاة التراويح إحياءً لسنة رسول الله.

من أقوال الرسول عن صلاة التراويح

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح: "صلاة الليل مثنى مثنى".

كيفية أداء صلاة التراويح

أولًا: لابد من انتهاء المصلى من صلاة العشاء، ثم يبدأ بالنية أى نية صلاة التراويح، والنية محلها القلب، ثم تكبيرة الإحرام.

ثانيًا: يبدأ ركعته الأولى بقراءة سورة الفاتحة مع واحدة من قصار السور أو ما تيسر من المصحف الشريف، وقد كان السلف الصالح يطيلون في قراءة القرآن في صلاة التراويح، واستحب أهل العلم أن يُختم القرآن في قيام الليل في رمضان، وكره البعض الزيادة على ذلك إلا إذا اتفق جماعة على ذلك.

ثالثًا: يبدأ المصلي بالركوع حتى يطمئن في ركوعه قائلًا "سبحان ربي العظيم" ثلاثًا.

رابعًا: يسجد المصلي قائلًا "سبحان ربي الأعلى" ثلاثًا، ويجلس حتى يطمئن في الجلوس، ويعود ويسجد قائلًا "سبحان ربي الأعلى" ثلاثًا.

خامسًا: يعتدل المصلي بالوقوف قائلًا "الله أكبر"، ويبدأ ركعته الثانية بنفس الخطوات.

سادسًا: بعد الجلوس من السجود الثاني للركعة الثانية يقرأ المصلي التشهد ثم يسلم.

اختلاف الأئمة بشأن التسليم عقب التراويح

اختلف الأئمة في جواز صلاة التراويح دون التسليم بعد كل ركعتين كالتالى:

الحنفية

ذهب الحنفية إلى جواز صلاة التراويح كاملة بتسليم واحد.

الشافعية

وذهب الشافعية إلى بطلان صلاة من صلى أربع ركعات بتسليم واحد إذا فعل ذلك متعمدًا.

الحنابلة

كما ذهب الحنابلة إلى بطلان صلاة من لم يسلم بعد الركعة الثانية.

المالكية

أما المالكية فيرون أنه يُندب للمصلي السلام بعد كل ركعتين ويُكره السلام بعد كل أربع ركعات، كما يُشرع للإمام الاستراحة بعد كل أربع ركعات ليعطي الفرصة للمصلين للاستراحة، ثم بعد الانتهاء يصلي المصلي ركعتى الشفع ويختم صلاته بركعة الوتر.