مسجد عمرو بن العاص قبلة المصلين لأداء صلاة التراويح (فيديو)

شهد مسجد عمرو بن العاص زحامًا شديدًا من قبل المصلين في اليوم الـ17 لشهر رمضان الكريم، حيث اصطف المئات من المصلين خلف إمام المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح، وسادت أجواء مليئة بالبهجة والسرور والسعادة على وجوه المصلين، حيث ينتظرون الشهر الكريم من العام للعالم، للتقرب إلى الله بالدعاء والاستغفار.

مسجد عمرو بن العاص قبلة المصلين

وكانت فئة الشباب هي الأكثر حضورًا داخل المسجد، كما كانت الأطفال تلهو وتلعب في ساحة المسجد بعدما قامت الدولة بتطويره وإحلاله خلال السنوات الماضية، ونظم أمن المسجد المصلين أثناء الدخول حرصًا على عدم حدوث حالات اتخناق أو تكدس، كما توافدت العديد من الجنسيات المختلفة داخل المسجد لأداء صلاة التراويح، وقام الجميع بالدعاء والاستغفار للتقرب إلى الله.

خشوع المصلين في الدعاء والصلاة

وساد خشوع المصلين في ظل أجواء إيمانية أثناء أداء صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وحرصت أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب والفوضى، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

https://fb.watch/r4c-QWJvxP/?mibextid=Nif5oz

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص