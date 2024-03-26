الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

آلاف المصلين من مختلف الجنسيات يؤدون صلاة التراويح بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شهد آلاف المصلين، الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاءوا من مختلف المحافظات، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، ويؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قرّاء القرآن في الأزهر.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

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وتقدم المصلين د.نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود.عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة الأنبياء برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي الأنبياء والحج، برواية قالون عن الإمام نافع المدني، وابن وردان عن الإمام أبي جعفر المدني، وورش عن الإمام نافع المدني.

وأوضح د.أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، أنه يؤم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاة العشاء الشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، وصلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،  والشيخ أحمد نور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية.

ويؤم المصلين في صلاة فجر الأربعاء، الشيخ أحمد نور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، مع التلاوة من سورة الحج، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

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