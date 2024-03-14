الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آلاف المصلين يتوافدون على مسجد السيدة زينب لأداء صلاة التراويح (صور)

جانب من صلاة التراويح
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

حضر آلاف المصلين لمسجد  السيدة زينب لأداء شعائر صلاتي العشاء والتراويح وسط أجواء تملؤها الفرح والبهجة والسرور، التي خيمت على وجدان جموع المصلين، احتفالًا بحلول شهر رمضان، وحرص المصلون على إحياء شعائر صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب في رابع أيام شهر رمضان وكان رجال الأمن وضعوا اجراءات أمنية مشددة لمنع حدوث تكدس بين المصلين على أبواب المسجد.

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وارتسمت البهجة على وجوه جميع زائري مسجد السيدة زينب، فرحًا بالأجواء الرمضانية المميزة وبمعالم الزينة من الفوانيس والزينة الملونة والبالونات المحيطة بجدران المسجد وقام أمن المسجد بتنظيم المصلين؛ لعدم حدوث تكدسات بينهم، كما قاموا بتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال وصغار السن لإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم.

صلاة التراويح من مسجد السيدة زينب

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام أو الإخلال بالنظام، وقام الإمام بالدعاء للمسلمين وللشعب الفلسطيني ولمصر ولشعبها وردد ورائه المصلين الدعوات في أجواء إيمانية تملؤها الخشوع والبهجة.

أهمية صلاة التراويح

ورد عن النبي (ص) في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالدعاء والاستغفار.

جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
جانب من صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب
صلاة التراويح مسجد السيدة زينب شهر رمضان الكريم رمضان السيدة زينب

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