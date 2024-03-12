رمضان 2024| المئات يتوافدون لأداء صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة (فيديو)

توافد المئات من المصلين على مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، في ثان أيام شهر رمضان المبارك، لأداء صلاة التراويح.

وامتلأ المسجد بجموع المصلين الغفيرة التي امتدت صفوفهم إلى الساحات الواسعة المجاورة للمسجد.

وحرص إمام المسجد على إلقاء محاضرة تحدث فيها عن فضل شهر رمضان الكريم وأهمية المحافظة على أداء الصلوات والتمسك بالعبادات حتى بعد انقضاء الشهر الكريم، ومن ثم توجه إلى المحراب لأداء صلاة التراويح.



صلاة التراويح من مسجد السيدة نفيسة

وسيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة تراويح ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

جانب من صلاة التراويج بمسجد السيدة نفيسة

جانب من صلاة التراويج بمسجد السيدة نفيسة

جانب من صلاة التراويج بمسجد السيدة نفيسة

جانب من صلاة التراويج بمسجد السيدة نفيسة