صلاة التراويح فضلها وعدد ركعاتها وكيفيتها

في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرعن زيادة الأجر في هذه الأيام المباركة ابتغاء مرضاة الله عز وجل وطمعا في الحصول على الأجر، لذا يبحث الكثير عن فضل صلاة التروايح وعدد ركعاتها وهل تلزم وجوب النية؟

فضل صلاة التراويح

وقالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة التراويح سُنَّةٌ نبويَّةٌ في أصلها، وعُمَريَّةٌ في كيفيتها وعدد ركعاتها “الثلاث والعشرين بالوتر”، وهو ما عليه جماهير العلماء وعامَّة الفقهاء.

عدد ركعات صلاة التراويح

وأوضحت الإفتاء أن الاقتصار فيها على ثماني ركَعَات والإيتار بعدها بثلاثٍ -كما عليه الغالب من عادة الناس- مجزئٌ وموافقٌ لأصل السُّنَّة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم؛ على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، ويثاب المصلي على ذلك ثواب كونها من التراويح حتى وإن نقص عن الثمانية؛ على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية.

وعن تحديد نية صلاة التراويح، أضافت الإفتاء، أنه يصح شرعًا أداء صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ على ما ذهب إليه المالكية والمختار عند الحنفية، والأولى تعيينها خروجًا من الخلاف.

كيفية أداء صلاة التراويح

1- يستقبل المصلي صلاة التراويح في اتجاه القبلة.

2- يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح سرًا لبدء صلاة التراويح.

3- يصلي المصلي ركعتين ومن ثم السلام وبدء ركعتين أخريين حتى يستكملها 8 ركعات.

4- صلاة التراويح ركعتين ركعتين، ثم السلام بعد كل ركعتين، منفصلة عن صلاة الوتر.

وصلاة التراويح يستحب فيها الجماعة في المسجد، بخلاف صلاة القيام، حيث لا يستحب لها الجماعة، بل تصل. في البيت، وتصلى التراويح بنية قيام رمضان، أو بنية التراويح، بينما النية في القيام مطلقة.