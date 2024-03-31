مسجد عمرو بن العاص.. آلاف المصلين يلهجون بالدعاء في التراويح (فيديو)

امتلأ مسجد عمرو بن العاص باآلاف المصلين في اليوم الـ21 من شهر رمضان حيث اصطفوا خلف إمام المسجد لأداء صلاة التراويح وركعتي الشفع والوتر، وسط أجواء تملؤها البهجة والسرور على وجوه المصلين حيث ينتظرون الشهر الكريم من العام للعالم.

عمرو بن العاص قبلة المصلين

الشباب كانوا الأكثر حضورًا داخل المسجد كما كان الأطفال يلهون داخل ساحات المسجد بعدما قامت الدولة بتطويره وإحلاله خلال السنوات الماضية ليصبح قبلة المصلين في شهر رمضان ونظم أمن المسجد المصلين أثناء الدخول حرصًا منهم لعدم حدوث حالات اتخناق أو تكدس، كما توافد العديد من الجنسيات المختلفة داخل المسجد لأداء صلاة التراويح وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم تخليدًا لذلك اليوم، وقام الجميع بالدعاء والاستغفار للتقرب إلى الله.

أجواء رمضانية في مسجد عمرو بن العاص

وساد خشوع المصلين في ظل أجواء إيمانية أثناء أداء صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة وحرصت أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في يوم الـ21 من شهر رمضان.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي (ص) في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

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